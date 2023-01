PSG Mercato : Officialisation imminente pour une signature au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2023 à 17:39

En négociations avec l’OL pour un éventuel transfert de l’attaquant Rayan Cherki, le PSG serait sur le point de conclure une signature au milieu de terrain.

Perçu, avec Warren Zaire-Emery, comme le milieu le plus prometteur du centre de formation du Paris Saint-Germain, Ayman Kari va être prêté durant ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu central de 18 ans a demandé et obtenu de sa direction un départ provisoire pour obtenir du temps de jeu afin de poursuivre sa progression au niveau supérieur. Courtisé par plusieurs clubs locaux et étrangers, l’international français des moins de 19 ans serait sur le point de poser ses valises dans une formation de Ligue 1.

PSG Mercato : Le prêt d’Ayman Kari à Lorient presque réglé !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est désormais presque réglé. Ayman Kari devrait prendre la direction de Lorient dans les prochaines heures. À en croire les informations révélées ce samedi par le quotidien L’Équipe, le jeune protégé de Christophe Galtier va aller terminer la saison chez les Merlus. Les deux clubs négocieraient en ce moment les derniers détails du deal de six mois sans option d'achat.

Ayman Kari, qui était parallèlement sollicité par Clermont, l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, est perçu par ses formateurs comme l'une des promesses les plus solides du centre de formation des Rouge et Bleu. Courtisé par plusieurs formations locales et étrangères, le natif d’Ivry-sur-Seine aurait donc fait son choix concernant son avenir. L’officialisation de son départ à Lorient pourrait tomber dans les heures à venir. Une bonne nouvelle pour Kari qui va avoir du temps de jeu durant les prochains six mois.