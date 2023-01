OM Mercato : Accord annoncé pour le transfert de Pape Gueye !

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2023 à 19:10

Après l’arrivée d’Azzedine Ounahi, l’OM s’apprête à sacrifier Pape Gueye. Un accord est même déjà annoncé ce dimanche pour le transfert du milieu de terrain marseillais.

D’après les informations de RMC Sport, tout est réglé entre Angers SCO l’Olympique de Marseille pour Azzedine Ounahi. Le compatriote d’Amine Harit va signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2027. L’Insider Mohamed Toubache-Ter livre plus de détails sur cette opération et précise que « sa visite médicale se fera en deux parties : une partie, maintenant et la seconde demain. »

Sur le point d’enregistrer la signature de l’international marocain de 22 ans, l’OM va devoir faire de place dans son effectif. Alors que les rumeurs annonçaient un départ de Mattéo Guendouzi,, c’est finalement Pape Gueye qui devrait quitter les rangs de l’équipe olympienne dans les prochaines 48 heures. Un accord serait même d’ores et déjà trouvé pour son départ.

OM Mercato : Pape Gueye attendu à Séville pour passer sa visite médicale

Mohamed Toubache-Ter assure également que l’arrivée d’Ounahi pousse Pape Gueye vers la sortie. « Il est sur le départ… ça chauffe très fort ! On verra si cela va se concrétiser, mais plutôt étranger que Ligue 1. Stuttgart et le Séville FC sont à la lutte pour s’attacher ses services », a expliqué le spécialiste mercato sur les réseaux sociaux. Foot Mercato confirme la tendance pour l’avenir de l’international sénégalais de 24 ans en indiquant qu’il va s’engager prochainement avec le FC Séville.

Le portail sportif ajoute même que Pape Gueye « ne s’est pas entraîné ce matin avec la formation phocéenne, puisqu’il va rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt. Les deux directions sont quasiment proches d’un accord pour la cession de l’ancien Havrais. » Le journal espagnol Relevo ajoute que le FC Séville avait une longueur d’avance dans ce dossier grâce à Jorge Sampaoli, l’ancien mentor de Gueye à l'Olympique de Marseille.