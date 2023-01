OM Mercato : Matteo Guendouzi est fixé sur son avenir à Marseille

Publié par Jules le 29 janvier 2023 à 14:40

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Matteo Guendouzi à l'OM s'écrit en pointillés, mais le milieu de terrain vient d'être fixé pour son futur à Marseille.

Ces dernières semaines, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts. Récemment, le club phocéen a d'ailleurs validé l'arrivée d'Azzedine Ounahi en provenance d'Angers lors de ce mercato hivernal. Un renfort qui pourrait provoquer le départ d'un autre milieu de terrain, afin de faire un peu de place à l'international marocain dans l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Ainsi, Matteo Guendouzi était annoncé sur le départ ces derniers jours.

Arrivé il y a 2 ans à l'OM dans le cadre d'un prêt, avant d'y être définitivement transféré cet été contre 11 millions d'euros, Matteo Guendouzi est rapidement devenu un cadre de l'Olympique de Marseille. Cependant, son avenir a été remis en cause cette semaine, notamment à cause de l'intérêt prononcé d'Aston Villa pour l'ancien milieu de terrain d'Arsenal. Néanmoins, le transfert du joueur vers la Premier League ne devrait pas se faire, et ce dernier devrait donc terminer la saison dans la cité phocéenne.

OM Mercato : Aston Villa n'a pas fait d'offre pour Matteo Guendouzi

En effet, comme l'indique Téléfoot, Matteo Guendouzi ne va pas quitter l'OM cet hiver. La raison est simple, le club d'Aston Villa, prétendument intéressé par l'international français, n'a pas formulé la moindre offre à l'Olympique de Marseille. Ainsi, le milieu de terrain de 23 ans ne devrait pas partir cet hiver, à moins d'une surprise de dernière minute, à la différence de Pape Gueye, qui pourrait quitter le club afin de faire de la place à Azzedine Ounahi.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Matteo Guendouzi est donc parti pour rester à Marseille au moins jusqu'en juin prochain. Une bonne nouvelle pour Igor Tudor, qui compte sur son milieu de terrain pour continuer d'avancer dans la course à la Ligue des Champions qui s'annonce, encore une fois, très serrée en haut du tableau de Ligue 1.