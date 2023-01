PSG Mercato : Un crack de Premier League va signer un contrat en or

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2023 à 16:40

À la recherche de renforts offensifs pour l’équipe de Christophe Galtier, le PSG a ouvert plusieurs chantiers dans les plus grands championnats européens.

Il y a quelques semaines, les médias locaux ont évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour Gabriel Martinelli. Désireux de se renforcer offensivement après avoir perdu Pablo Sarabia et en prélude à un éventuel départ de Neymar, le club de la capitale aurait des vues sur l’ailier d’Arsenal. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international brésilien de 21 ans n’a pas encore paraphé un nouvel engagement et le PSG voudrait en profiter pour tenter de l’attirer l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi aurait même demandé des renseignements sur l’attaquant des Gunners auprès de son compatriote Neymar, qui aurait validé cette piste. Toutefois, le président parisien va devoir se faire une idée et tirer un trait sur ce dossier.

PSG Mercato : Gabriel Martinelli a donné son accord à Arsenal

En effet, le média Goal confirme que malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, Gabriel Martinelli va poursuivre son aventure sous les couleurs d’Arsenal. Arrivé en juillet 2019 en provenance d’Ituano contre un chèque de 7 millions d’euros, le natif de Guarulhos aurait donné son accord à la direction d’Arsenal pour prolonger son contrat jusqu'en 2027. Même si aucun document officiel n’a été encore signé entre les deux parties, Martinelli devrait voir son salaire considérablement rehaussé pour être les plus gros revenus du Championnat anglais.

Après Rayan Cherki, le Paris SG essuie un autre échec sur une piste offensive. Aux dernières nouvelles, l’ancien milieu offensif des Girondins de Bordeaux, Malcom, lié au Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en 2027, aurait donné son aval pour rejoindre le PSG cet hiver. Toutes les parties travaillent désormais sur un prêt avec une option d’achat pour conclure le deal d’ici mardi avant minuit.