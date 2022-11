PSG Mercato : Arteta annonce la couleur pour Saliba et Martinelli

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2022 à 23:07

Soucieux de se renforcer, le PSG aurait des vues sur William Saliba et Gabriel Martinelli. Mikel Arteta, manager d’Arsenal, a fait le point sur leur avenir.

Mercato PSG : Luis Campos veut frapper un gros coup à Arsenal

Alors que le Paris Saint-Germain est activement en quête d’un défenseur central supplémentaire et d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos serait intéressé par les profils de William Saliba et Gabriel Martinelli. Tous deux liés à Arsenal jusqu’en juin 2024, un transfert pourrait être possible l’été prochain, s’ils ne prolongent pas. Le conseiller football du club de la capitale voudrait donc profiter de cette ouverture pour tenter de les convaincre de venir rejoindre la bande à Lionel Messi en Ligue 1.

Selon les médias anglais et espagnols, Luis Campos aurait même déjà noué des contacts avec l’entourage du défenseur français ainsi que du milieu offensif brésilien de 21 ans. D’ailleurs, WilliamSaliba ne serait pas forcément opposé à un retour en France après s’être révélé à l’Europe la saison dernière en prêt à l’Olympique de Marseille, même s’il accorde sa préférence aux Gunners. Toutefois, déloger les deux pépites de Londres ne sera pas une mince affaire pour le Paris SG.

Mikel Arteta lance un message pour Saliba et Martinelli

À en croire les récentes informations recueillies par le journaliste turc Ekrem Konur, après William Saliba, le Paris Saint-Germain viserait désormais son coéquipier Gabriel Martinelli en vue du prochain mercato estival. Cependant, les deux joueurs semblent encore très loin d’un départ d’Arsenal selon les propos de leur entraîneur. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue Europa contre le FC Zurich (1-0), Mikel Arteta a publiquement laissé entendre que Saliba et Martinelli pourraient parapher de nouveaux contrats avant la Coupe du Monde au Qatar.

« Prolonger Martinelli, Saka et Saliba avant la Coupe du monde ? Le timing est parfois déterminé par des moments, des sentiments, des circonstances individuelles... il faut mettre tout cela ensemble et faire en sorte que cela se produise, mais je pense que nous sommes dans une bonne position », a expliqué le technicien espagnol. Le PSG est donc prévenu.