OM Mercato : Un transfert échoue à la dernière minute à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 16:20

À moins de 48 heures de la fin du mercato hivernal, l’ OM espérait boucler un deal en défense. Mais ce transfert a finalement échoué.

Dans le sens des départs, il fait partie des enjeux de la dernière semaine de mercato à l' OM. Déjà prêté cette saison à Getafe, Jordan Amavidevait initialement découvrir un nouveau club en ce mois de janvier. En grande difficulté dans le championnat espagnol où il n’a disputé que 5 petites rencontres, toutes compétitions confondues, le latéral gauche souhaitait revenir en France plus tôt que prévu.

Le Stade Brestois avait dès lors décidé d’accélérer son recrutement. Le club breton a entamé depuis quelques jours des négociations avec l’ OM pour obtenir la signature de Jordan Amavi. Les contacts entre les deux écuries se sont même multipliés ces dernières heures, au point où un accord avait été évoqué. L’ancien joueur de l’OGC Nice était attendu à Brest en cette fin du mois de janvier. Mais le joueur de 28 ans vient d’être victime des aléas du mercato.

OM Mercato : Jordan Amavi bloqué par Getafe

Ce lundi, L’Équipe assure en effet que l’accord passé entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille concernant le transfert de Jordan Amavi serait finalement tombé à l’eau. Et pour cause, la direction de Getafe s’opposerait au départ du défenseur français. Il faut dire que le nouvel entraîneur du club espagnol, Quique Sanchez Flores, souhaite conserver le joueur prêté par l’ OM. Un message bien reçu par les dirigeants du club madrilène, qui comptent tout faire pour le maintenir.

Sauf une surprise de dernière minute, Jordan Amavi devrait ainsi terminer la saison à Getafe, au grand dam du Stade Brestois. Pour compenser cet échec, les dirigeants de Brest se tournent vers un autre latéral gauche. L’une des pistes étudiées en interne mènerait à Bradley Locko du Stade de Reims. Les négociations auraient déjà débuté entre les deux écuries. Les Bretons ont moins de 48 heures pour boucler l’arrivée de ce renfort défensif.