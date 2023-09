Ne rentrant pas dans les plans de l’OM, Jordan Amavi est prêté cette saison au Stade Brestois. Le latéral gauche est revenu sur les circonstances de son transfert.

Mercato OM : Jordan Amavi justifie son choix du Stade Brestois

L’Olympique de Marseille a été l’un des grands acteurs du mercato estival. Sous l’impulsion de Pablo Longoria, le club phocéen est parvenu à boucler l’arrivée de neuf nouvelles recrues. Afin de réduire sa masse salariale, l’OM s’est aussi séparé de plusieurs joueurs. La plupart de ces départs ont été conclus sous la forme d’un prêt. C’est notamment le cas de Jordan Amavi.

Écarté du groupe phocéen sous les ordres de Marcelino, le défenseur français a rapidement compris qu’il devait faire ses valises de l’Olympique de Marseille pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Lorsque l’offre du Stade Brestois s’est présentée à lui, il était hors de question de tergiverser. Jordan Amavi a rapidement accepté de rejoindre le club breton, dont les dirigeants ont trouvé « les bons mots » pour finaliser ce deal dans les dernières heures du mercato.

« Mon parcours à l’ OM ? On ne va pas rentrer dans les détails. Après, c’est toujours pareil. Il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! C’est tout ce qui m’importe. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il me manque, c’est la compétition, c’est tout », a-t-il indiqué devant la presse.

Un transfert qui aurait pu avoir lieu plus tôt

Jordan Amavi était déjà proche de rejoindre le Stade Brestois en janvier dernier. À l’époque, le joueur de 29 ans était encore prêté à Getafe où l’aventure ne s’est pas vraiment bien passée. Les dirigeants bretons avaient alors entamé des discussions avec le natif de Toulon en vue de le rapatrier en France, en vain.

« J’avais été un petit peu en contact la saison dernière, ça ne s’était pas fait malheureusement [...] Là, ça s’est concrétisé. Ils m'ont appelé et, en les voyant jouer, j’ai vu que ça jouait au ballon. Ça m’a plu. Ils ont trouvé les bons mots. Je n’ai pas réfléchi longtemps », a-t-il avoué. À la relance avec le Stade Brestois, Jordan Amavi se sait attendu et travaille d’arrache-pied pour se montrer à la hauteur des attentes placées en lui.