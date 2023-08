Durant ces dernières heures du mercato estival, l'OM veut dégraisser son effectif, et un défenseur pourrait déjà quitter le club très prochainement.

Mercato OM : Jordan Amavi est tout proche du Stade Brestois

Indésirable à l'OM suite à son prêt à Getafe la saison passée, Jordan Amavi se devait de rebondir cet été, pour éviter de passer la totalité de la saison sur le banc, voire avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Ainsi, le défenseur gauche a été mis sur le marché, et le club phocéen est tout proche de boucler son prêt au Stade Brestois pour la saison à venir, lui qui n'entre pas dans les plans de Marcelino, nouvel entraîneur de l'équipe marseillaise.

En effet, les négociations avancent très bien entre l'OM et le Stade Brestois, qui tiennent presque un accord pour le prêt de Jordan Amavi, qui espère se relancer en Bretagne. L'OGC Nice, Getafe, et maintenant Brest, le défenseur de 29 ans peine à trouver une stabilité et enchaîne les prêts, sans qu'aucun club ne veuille lui faire confiance sur la durée. Une situation qui agace Daniel Riolo, qui s'est lâché concernant l'ancien joueur d'Aston Villa.

Jordan Amavi agace beaucoup Daniel Riolo

Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo s'est livré sur le cas Jordan Amavi. Comme toujours, le chroniqueur n'a pas sa langue dans sa poche, et s'est montré très vif au moment d'évoquer la situation du défenseur marseillais, en instance de départ en cette fin de mercato. "La descente de niveau de ce joueur, regrette le chroniqueur de RMC. Ce genre de joueur, tu ne peux que le prêter, personne ne l'achète."

Une déclaration qui relie donc le niveau actuel du joueur avec sa situation des dernières saisons, puisque Jordan Amavi est ballotté de club en club, lui qui va vivre son troisième prêt depuis janvier 2022. C'est désormais au défenseur de faire mentir Daniel Riolo, en réalisant une saison pleine du côté du Stade Brestois, et convaincre les Bretons que le joueur conserve des qualités à son poste.