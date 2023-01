PSG Mercato : Campos proche de boucler un incroyable deal en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 17:20

En attendant de boucler sa première arrivée hivernale, le PSG et Luis Campos seraient sur le point de réaliser une opération surprenante en Ligue 1.

Sur plusieurs fronts pour boucler sa première recrue de ce mercato hivernal, qui referme ses portes dans moins de 48 heures, Luis Campos, conseiller football du PSG, doit également s’occuper de l’avenir de certains titis qui comptent profiter de cette période pour aller chercher du temps de jeu ailleurs.

C’est le cas du jeune milieu de terrain Ayman Kari. Ces derniers jours, plusieurs sources concordantes ont évoqué un départ en prêt pour le joueur de 18 ans et l’intérêt de divers clubs locaux et étrangers, notamment l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg, le Stade Brestois, le FC Lorient et le RB Salzbourg.

D’après L’Équipe, les dirigeants du PSG et leurs homologues lorientais seraient en négociations avancées pour l’international français des moins de 19 ans. Un prêt de six mois sans aucune option d’achat était évoqué entre les deux clubs. Une bonne nouvelle pour Ayman Kari, qui pourrait ainsi poursuivre sa progression dans l’élite. Mais aux dernières nouvelles, Luis Campos pourrait introduire une clause bien étrange dans ce deal.

PSG Mercato : Ayman Kari finalement prêté avec option d’achat ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec le PSG, Ayman Kari s’apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, les pourparlers s’accélèrent entre les dirigeants du PSG et ceux du FC Lorient pour le natif d’Ivry-sur-Seine. Toujours selon le journal sportif, les deux clubs de Ligue 1 avancent bien sur le prêt de Kari.

Cependant, « si aucun accord total n'a encore été trouvé, les deux parties discutent désormais d'un deal incluant une option d'achat », l’affaire est tellement bien avancée que le jeune coéquipier de Kylian Mbappé, qui se trouverait encore dans la région parisienne, pourrait débarquer en Bretagne, ce lundi, afin de passer sa visite médicale avec le FC Lorient dans les prochaines heures.