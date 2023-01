OM Mercato : C’est officiel, la victime d’Ounahi quitte Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 02:20

Comme annoncé par la presse hexagonale, l’arrivée d’Azzedine Ounahi à l’ OM, en provenance d’Angers, ne sera pas sans conséquence sur l’effectif d’Igor Tudor.

Pressenti depuis plusieurs jours et accentué par l’arrivée d’Azzedine Ounahi, le départ de Pape Gueye a été annoncé ce lundi soir par l’Olympique de Marseille. Le club marseillais a en effet confirmé le prêt sans option d’achat de son milieu de terrain au FC Séville. En Espagne, l’international sénégalais de 24 ans retrouvera son ancien entraîneur Jorge Sampaoli. Encore lié à l’ OM jusqu'au 30 juin 2024, le compatriote de Bamba Dieng prend donc la direction de l'Andalousie et du Séville FC via un prêt de six mois jusqu'au terme de la saison.

Avec 14 matches en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive, Pape Gueye n’était plus dans les plans d’Igor Tudor qui ne s’est même pas opposé à son départ tout comme son compatriote Bamba Dieng, qui a été transféré définitivement à Lorient contre un chèque de 10 millions d’euros, bonus inclus. Après son départ, la direction olympienne aurait arrêté une décision forte.

OM Mercato : Pape Gueye ne sera pas remplacé à Marseille

Pape Gueye n'était qu'un remplaçant aux yeux d'Igor Tudor, derrière les titulaires Valentin Rongier et Jordan Veretout. Toutefois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’auraient pas l’intention de recruter un nouveau milieu de terrain pour remplacer le natif de Montreuil, à en croire les informations du quotidien La Provence.

Le média régional explique que Pablo Longoria et les siens pensent que leur entraîneur a suffisamment de monde à ce poste pour compenser le départ de Gueye, avec notamment Jordan Veretout, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, Azzedine Ounahi ou encore la polyvalence de Ruslan Malinovskyi. L’ OM va donc concentrer les dernières heures du mercato hivernal à la recherche de l’attaquant supplémentaire tant attendu.