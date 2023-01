PSG Mercato : Officiel, une sensation américaine signe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 31 janvier 2023 à 13:45

Mardi de folie au PSG. Alors que le board parisien accélère sur les pistes Milan Skriniar et Hakim Ziyech, les féminines annoncent une troisième recrue.

Ce dernier jour de mercato hivernal est mouvementé dans la capitale. Toutes les sections du Paris Saint-Germain s’activent pour finaliser leurs derniers coups. Au lendemain de la signature de la défenseure internationale jamaïcaine Allyson Swaby (26 ans), prêtée jusqu’en juin 2023 par la franchise américaine d’Angel City FC, le PSG féminin a officialisé l’arrivée d’une nouvelle joueuse.

En effet, les Rouge et Bleu ont annoncé ce mardi le recrutement de la milieu de terrain offensive américaine Korbin Albert, qui quitte l'Université de Notre-Dame dans l'Indiana. Annoncée récemment, la joueuse de 19 ans rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Korbin Albert. L’internationale américaine rejoint les Parisiennes jusqu’en juin 2025. Le club souhaite à Korbin la bienvenue au sein de l’effectif des Rouge et Bleu », a écrit le champion de France en titre sur son site internet.

L’entraîneur Gérard Prêcheur voit donc débarquer dans ses rangs l'une des plus prometteuses jeunes joueuses américaines. D’ailleurs, Korbin Albert avoue avoir déjà échangé avec son nouveau coach, qui l’a convaincu de signer.

PSG Mercato : Gérard Prêcheur convainc Korbin Albert

Avec 16 buts, Korbin Albert a permis à son équipe d’atteindre les quarts de finale du championnat la saison dernière. En novembre dernier, elle a été nommée parmi les trois finalistes du Mac Hermann Trophy, récompensant les meilleures joueuses universitaires. C’est donc une belle promesse qui débarque au Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons. Après avoir été convaincue par Gérard Prêcheur de venir renforcer son collectif, l’internationale américaine U20 veut désormais s’atteler à rendre heureux son entraîneur.

« Oui, j'ai parlé avec l'entraîneur et j'ai pu ressentir le fait qu'il me voulait dans son équipe. C'est ce qui m'a poussé à accepter ce nouveau challenge. Je souhaite évidemment le rendre heureux, et rendre l'équipe et les supporters heureux, et faire tout mon possible pour aider l'équipe à progresser. Si cela signifie faire quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort, je le ferais », a déclaré la nouvelle coéquipière de Kadidiatou Diani sur le site officiel du club parisien. Après la Danoise Amalie Vangsgaard, la Jamaïcaine Allyson Swaby, Korbin Albert est donc la troisième recrue parisienne de ce mercato hivernal.