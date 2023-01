OGC Nice Mercato : Après Moffi, le Gym veut un attaquant de Chelsea

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 15:00

Alors que l'officialisation du transfert de Terem Moffi est imminente, l'OGC Nice veut s'attacher les services d'un attaquant de Chelsea.

Le mercato hivernal touche à sa fin, et l' OGC Nice veut finir en beauté. Après avoir bouclé plusieurs départs au sein de son effectif avec la vente de Mario Lemina à Wolverhampton, et celle de Lucas Da Cunha à Côme, les dirigeants niçois ont réussi à faire venir Terem Moffi, après avoir officialisé son transfert ce mardi. Le Gym s'est mis d'accord avec le FC Lorient pour un prêt payant de 2,5 millions d'euros, avec une option d'achat de 22,5 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

La semaine dernière, le Gym a également officialisé l'arrivée de Youssouf Ndayishimiye en provenance de l'Istanbul Basaksehir contre un chèque d'environ 11,5 millions d'euros pour renforcer son milieu de terrain, et veut s'offrir une dernière recrue avant la fin du mercato. De ce fait, l'OGC Nice voudrait conclure une opération sur laquelle le club travaille depuis plusieurs semaines. La piste en question mène tout droit à un attaquant évoluant à Chelsea, âgé de 22 ans, et tout récemment acheté par les Blues cet hiver pour un montant de 12 millions d'euros.

OGC Nice Mercato : Le Gym veut s'offrir David Datro Fofana

Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato, l'OGC Nice voudrait conclure l'arrivée de David Datro Fofana dans les prochaines heures. La source indique que le Gym a d'ores et déjà obtenu l'accord oral du joueur ivoirien, qui est extrêmement sollicité ces derniers jours. Le média précise par ailleurs que la transaction pourrait s'effectuer sous la forme d'un prêt.

Reste à savoir si l'OGC Nice parviendra à trouver un accord avec les Blues pour finaliser l'opération ce mardi avant minuit, heure à laquelle se clôture officiellement le mercato hivernal.