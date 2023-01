OGC Nice Mercato : Officialisation imminente pour Terem Moffi

Publié par Timothée Jean le 30 janvier 2023 à 16:41

Les négociations entre l'OGC Nice et le FC Lorient ont enfin abouti pour le transfert de Terem Moffi. L’officialisation est imminente.

Le mercato hivernal de l’OGC Nice s’accélère. Après le récent départ d’Andy Delort qui a officiellement rejoint le FC Nantes, le Gym vient de boucler l’arrivée de son nouveau renfort offensif. Il est question de Terem Moffi qui a réalisé une première partie saison XXL avec le FC Lorient. Auteur de 12 réalisations en 18 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, l’international nigérian était très convoité sur le marché des transferts.

L’OM ou encore West Ham souhaitaient le recruter. Mais c’est finalement l’OGC Nice qui est parvenu à boucler sa signature. Les dirigeants niçois avaient en effet le champ libre pour Terem Moffi suite au retrait de l’ OM dans ce dossier. Malgré les approches marseillaises, le joueur de 23 ans souhaitait impérativement rejoindre le projet azuréen. Le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi, a alors intensifié les discussions avec le FC Lorient afin de finaliser ce deal. Une cour assidue qui a finalement porté ses fruits.

OGC Nice Mercato : Terem Moffi, un transfert historique pour les Merlus

Comme révélé depuis quelques heures, Florent Ghisolfi s’est rendu ce lundi dans le Morbihan dans le but de boucler la signature de Terem Moffi. Et le directeur sportif du Gym est revenu de Lorient avec du concret. L’Équipe assure en effet que l’OGC Nice et le club breton sont tombés d'accord sur le transfert du joueur de 23 ans, à hauteur de 25 M€, plus 5 M€ de bonus.

Terem Moffi devient ainsi la plus grosse vente de l’histoire des Merlus. Il serait actuellement à Nice pour passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, l’avant nigérian signera un contrat longue durée avec les Aiglons. Les détails de son futur bail n’ont pas encore filtré. Quoi qu'il en soit, l’officialisation de sa venue à l’OGC Nice n’est plus qu’une question de temps.