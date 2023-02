Stade Rennaisd Mercato : Une merveille anglaise débarque au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2023 à 02:05

Alors que le mercato hivernal tire vers sa fin, le Stade Rennais continue de se renforcer. Le SRFC a notamment annoncé une belle signature ce mardi soir.

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi soir l'arrivée d'un renfort défensif. Le latéral droit anglais, Djed Spence, a signé en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il arrive en provenance de Tottenham. À la recherche d’un remplaçant au capitaine Hamari Traoré, qui souffre d'une déchirure au mollet et absent jusqu'à la mi-mars, le SRFC a misé sur un profil jeune avec Djed Spence (22 ans). Barré par le Brésilien Emerson Royal et l’Irlandais Matt Doherty à son poste, l’international espoirs anglais subit la forte concurrence au sein de l’effectif des Spurs. Il espère donc avoir du temps de jeu pour montrer sa valeur à Rennes.

Stade Rennais Mercato : Maurice justifie la signature de Spense au SRFC

Après Joe Rodon l'été dernier, le club breton accueille Djed Spence en prêt jusqu'à la fin de la saison. Passé par Fulham, Nottingham Forest et Middlesbrough, ce jeune arrière droit anglais avait rejoint les Spurs l'été dernier pour un peu moins de 15 millions d’euros. Très peu utilisé cette saison par Antonio Conte, le prometteur anglais compte montrer à Tottenham qu'il peut se faire une place au sein de l'effectif pléthorique des Spurs.

Avec seulement six bouts de matchs depuis le début de la saison, l'anglo-jamaïcain n'a pas pu exprimer son talent comme il en avait l'occasion en Championship. S'il doit performer rapidement avec Rennes, pas sûr néanmoins qu'il soit au meilleur de sa forme, avec seulement 15 minutes jouées en 2023. Il possède idéal pour l’effectif de Bruno Genesio selon le directeur sportif du club breton, Florian Maurice.

« À la suite des blessures de Lorenz Assignon et Hamari Traoré, on a été dans l'obligation de réagir très vite. C'est un profil de joueur intéressant. C'est un joueur engagé, rapide, qui est capable de bien défendre et bien attaquer également. Il est monté en Premier League avec Nottingham Forest la saison dernière », explique Florian Maurice, directeur sportif du SRFC.