Stade Rennais : Florian Maurice se méfie du Shakhtar Donetsk

Publié par Enzo Vidy le 07 novembre 2022 à 18:37

Après avoir tiré le Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue Europa, Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, est revenu sur ce tirage.

Les supporters Rouge et Noir voulaient une affiche de prestige au Roazhon Park, malheureusement ce ne sera pas pour cette fois. En tombant sur le Shakhtar Donetsk pour les barrages de la Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio ont une véritable carte à jouer pour accéder aux huitièmes de finale de cette compétition.

Cependant, cette équipe ukrainienne répond souvent présente en Coupe d'Europe, et il ne faut surtout pas la négliger. Vainqueur de l'ancienne édition de la Ligue Europa en 2009, le Shakhtar avait fait subir sa loi à un autre club français, l'Olympique de Marseille, qui avait fait l'erreur de sous-estimer son adversaire, et qui s'était finalement incliné 4-1.

Les Rennais sont donc prévenus, le Shakhtar Donetsk ne viendra pas pour faire de la figuration, et ce match a l'allure d'un véritable piège dans lequel il ne faudra surtout pas tomber pour les hommes de Bruno Genesio.

Stade Rennais : Florian Maurice veut rester prudent

À l'annonce du tirage au sort, le directeur technique du Stade Rennais s'est exprimé au micro de Ouest-France. S'il reconnaît que ce n'est pas la plus belle affiche des barrages, il sait aussi que la tâche ne sera pas simple pour le Stade Rennais. "Ce n’est pas le plus sexy, mais pas le plus simple non plus, parce que c’est une équipe qui bascule de la Ligue des champions. Une équipe qui a pour habitude d’être dans ce genre de compétition. Un tirage pas simple, donc."

Si le directeur technique du SRFC se montre assez méfiant sur son futur adversaire, il se montre également ambitieux, confirmant que l'objectif est d'aller loin dans la compétition.

"Nous, l’important, c’est de continuer à avancer dans cette compétition. Ce sera deux matches difficiles, mais on a la chance de jouer le match retour au Roazhon Park. C’est une bonne opportunité de continuer à grandir."