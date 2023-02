ASSE Mercato : Un gardien sur le départ, Perrin lâche une bombe

Publié par Dylan le 04 février 2023 à 10:39

Quatre gardiens sont encore sous contrat à l'ASSE. Le départ de l'un d'entre eux n'est pas à exclure pour Loïc Perrin, coordinateur sportif du club.

L'AS Saint-Étienne s'est donné les moyens de se maintenir. Avec un mercato riche en recrues (7), le club forézien a émerveillé ses supporters. D'autant que les nouveaux joueurs viennent, pour la plupart, de la Ligue 1 : Gaëtan Charbonnier (ex - Auxerre), Dennis Appiah, Kader Bamba (ex - FC Nantes) et Gautier Larsonneur (ex - Brest) en font partie. Les trois derniers ont au moins connu un club français, que ce soit Mateo Pavlovic (107 matchs avec Angers SCO), Niels Nkounkou (formé à l'OM) ou Lamine Fomba (110 matchs avec Nîmes).

Cependant, les performances ne suivent pas chez les Verts. L'AS Saint-Étienne a retrouvé son fauteuil de lanterne rouge de la Ligue 2, à quelques heures d'un match capital contre le FC Annecy. Surtout, le club reste sur deux défaites consécutives contre Sochaux (2-3) et Bastia (0-2). Néanmoins, l'espoir d'un maintien est toujours présent puisque les Verts sont à quatre longueurs du premier non-relégable, Nîmes. En cas de victoire contre les Haut-Savoyards, ils reviendraient à un petit point.

Loïc Perrin sur les gardiens de l'ASSE : « Des départs sont encore possibles »

Pire défense de Ligue 2 avec 36 buts encaissés, l'AS Saint-Étienne ne rassure pas ses supporters à l'entame de la 22ème journée. C'est pourquoi Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts envisage encore des départs au sein du club : « Oui, des départs sont encore possibles. Charles (Abi) va partir. D'autres vont peut-être s'en aller aussi, car des marchés sont encore ouverts. Sans trahir de secret, cela pourrait concerner notamment les gardiens, on en a quatre. Si quelque chose s’ouvre à ce niveau-là, on entrera en discussion » a précisé l'ancien footballeur dans des propos relayés par le média EVECT.

Pour rappel, seul le latéral espagnol Sergi Palencia est parti en MLS. Le club forézien est donc loin d'avoir dégraissé, ce qui était pourtant un objectif durant le mercato hivernal. Pour ce qui est de ses gardiens, l'avenir de l'un de l'entre eux pourrait donc se ternir dans les jours à venir. Reste à savoir qui sera jugé le moins performant par la direction stéphanoise. Ils sont trois à pouvoir réelement s'inquiéter puisque Gautier Larsonneur vient tout juste d'arriver : Matthieu Dreyer, Etienne Green et Boubacar Fall.