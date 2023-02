ASSE Mercato : C’est bouclé, un indésirable signe en MLS

Publié par Ange A. le 03 février 2023 à 01:53

Tout juste libéré de son contrat par l’ ASSE, un indésirable de Laurent Batlles s’est déjà trouvé un point de chute du côté des États-Unis.

Avant-dernier du championnat, Saint-Étienne va lutter pour le maintien en Ligue 2 cette saison. Le mercato d’hiver a notamment été l’occasion pour l’ ASSE de signer de nouveaux renforts à cette fin. Les Verts ont accueilli sept recrues lors de cette fenêtre de transferts. Laquelle a également permis au club de se débarrasser des éléments n’entrant pas dans les plans de Laurent Battles. Cela a été le cas de Gabriel Silva et Sergi Palencia. Les deux latéraux en fin de bail ont été libérés de leurs contrats par le club ligérien. S’agissant du défenseur espagnol, il n’a pas tardé à se trouver un nouveau point de chute. C’est de l’autre côté de l’Atlantique qu’il va poursuivre sa carrière. À 26 ans, l’arrière gauche formé au FC Barcelone va découvrir la Major League Soccer.

ASSE Mercato : Palencia rejoint Bouanga en MLS

Dans un communiqué relayé sur son compte Twitter, Los Angeles a annoncé la signature de Sergi Palencia. La franchise californienne indique que l’Espagnol s’est engagé jusqu’en 2024, plus une année en option. « Sergi Palencia est noir et or. Los Angeles a signé Sergi Palencia avec un contrat jusqu’en 2024 avec une option jusqu’en 2025 », peut-on lire. En Californie, l’arrière droit va retrouver un autre ancien de Saint-Étienne. Il évoluera aux côtés du Gabonais Denis Bouanga parti de l’ ASSE lors du dernier mercato estival.

Recruté en 2019 en provenance du FC Barcelone, Sergi Palencia n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE. Il ne totalise que 18 apparitions pour une passe décisive avec le club ligérien. De septembre 2020 à juin 2022, il a fait l’objet d’un prêt infructueux du côté de Leganès en Espagne. Cette saison, il n’a disputé que 9 rencontres de Ligue 2, dont 7 en tant que titulaire, avant de plier bagages.