PSG Mercato : C'est bouclé, un défenseur va signer à Paris !

Après un mercato hivernal décevant, le PSG travaille en interne, et un défenseur serait proche de signer à Paris dans les prochaines heures.

Critiqué suite à ses différents échecs en toute fin de mercato hivernal, le PSG veut rapidement redresser la barre, et faire oublier la fin du mois de janvier. Sur le plan sportif, Paris commence à aller mieux, avec deux victoires lors des deux derniers matchs, d'abord à Montpellier (3-1) puis face à Toulouse samedi dernier au Parc des Princes (2-1).

Désormais, tout le monde est tourné vers le choc des 8es de finale de la Coupe de France avec un déplacement à Marseille pour le PSG, un véritable test avant d'affronter le Bayern Munich le 14 février prochain. Mais les dirigeants continuent de travailler sur certains gros dossiers en attendant les échéances du PSG dans les jours à venir.

Après avoir échoué à faire venir Milan Skriniar cet hiver, Luis Campos s'active en coulisse pour boucler plusieurs signatures au sein de sa défense. Et ce lundi, un taulier du PSG serait enclin à prolonger son aventure à Paris.

PSG Mercato : Marquinhos va prolonger l'aventure à Paris

Le dossier s'est considérablement accéléré ces dernières heures, et est sur le point de toucher à sa fin. Sauf un retournement de situation, Marquinhos va prolonger son aventure au PSG, d'après les informations révélées par L'Équipe ce lundi matin. La source évoque un accord entre le club et son défenseur pour une prolongation jusqu'en juin 2027, et il ne resterait plus que quelques petits détails à régler pour que tout soit finalisé.

À Paris depuis 2013, après son arrivée en provenance de l'AS Roma, Marquinhos s'est rapidement imposé comme le taulier de l'arrière-garde parisienne, et porte à l'heure actuelle le brassard de capitaine du PSG. Néanmoins, ces dernières performances n'ont pas toujours été rassurantes, et le défenseur brésilien connaît une période assez délicate depuis le fiasco du Brésil en Coupe du monde. Face à l' OM mercredi prochain, ce sera la parfaite occasion de voir si Marquinhos peut véritablement retrouver son vrai niveau, pour être prêt face au Bavarois six jours plus tard.