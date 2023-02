ASSE : Un mauvais présage annoncé sur la fin de saison de Sainté

Publié par ALEXIS le 10 février 2023 à 20:25

Un mauvais présage est annoncé sur la fin de saison de l’ ASSE, avant le match contre Dijon FCO, à Geoffroy-Guichard, samedi à 15h.

L’ ASSE (18e) affronte Dijon FCO (17e), samedi après-midi, dans le chaudron bouillant ou près de 20 000 spectateurs sont attendus. Vu le classement de ces deux adversaires, ils sont évidemment relégables, avant leur confrontation. Le championnat est certes encore à la 22e journée, mais la lutte pour le maintien en Ligue 2 est très rude. Non seulement plusieurs clubs sont concernés, mais quatre clubs descendent directement aux enfers à l’issue de la saison présente.

Chaque point glané est donc précieux pour les équipes menacées : Nîmes (16e), Rodez (19e), Niort (20e) et naturellement Dijon et Saint-Etienne. Menacés de relégation en National, l’ ASSE et Dijon FCO sont en quête de points pour remonter au classement et s’éloigner de la zone rouge. Et ils ont une occasion d'en prendre lors de la confrontation directe de samedi après-midi.

Contrairement au club bourguignon, les ligériens se sont bien renforcés cet hiver. Sept nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe de Laurent Batlles. Du gardien de but Gautier Larsonneur à l’avant-centre Gaëtan Charbonnier, en passant par les défenseurs Dennis Appiah, Niels Nkounkou et Mateo Pavlovic, le milieu de terrain Lamine Fomba et l’ailier Kader Bamba.

ASSE : Julien de "Le Dijon Show", « ce sera tout de même dur pour les Verts »

Avec ces recrues, sauf Pavlovic qui n’a pas encore joué de match, l’ ASSE a enregistré 3 victoires, lors de ses cinq derniers matchs, soit 9 points pris sur 15 possible. Les Verts sont ainsi remontés à la 18e place, alors qu’ils étaient la lanterne rouge de la Ligue 2, fin décembre 2022. Mais même avec les renforts chez les Stéphanois, Julien de "Le Dijon Show" ne croit pas qu’ils réussiront à se sauver facilement.

Interrogé par Evect sur la situation actuelle de l’ ASSE et de Dijon, il a répondu : « Saint-Etienne s'est renforcé et l'a très bien fait. Il y a des joueurs expérimentés qui sont arrivés, les dirigeants ont dû sortir le chéquier. Dijon ne l'a pas fait du tout et c'est inquiétant.

Certains diront que l' ASSE a un avantage conséquent, comparativement aux autres équipes jouant le maintien, que le mercato d'hiver fausse le championnat, mais malgré les arrivées au mercato, je pense que ce sera tout de même dur pour les Verts. De toute façon, Saint-Étienne n'aurait jamais dû être dans cette position là », a commenté le propriétaire du compte twitter No_vak.