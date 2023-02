PSG : Mbappé présent face au Bayern Munich ? Neymar vend la mèche

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 22:06

Kylian Mbappé va-t-il pouvoir tenir son rôle mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich ? Après Christophe Galtier, Neymar a répondu à cette question.

D’abord forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé est finalement présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le match de mardi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce lundi, son entraîneur Christophe Galtier a avoué que l’attaquant de 24 ans pourrait bien faire son entrée sur le terrain s’il se sent apte à jouer.

« Surpris, oui. Mais on connaît aussi la capacité de Kylian à récupérer plus rapidement que certains. Il a tout mis en oeuvre pour se rendre disponible pour ce match. Il vient de faire un entraînement veille de match complet, son retour après la séance était bon. On va voir demain matin son ressenti. Je prendrai la décision la plus sage. La première personne que j’écouterai sera Kylian. Il ne sera pas sur le banc de touche pour faire de la figuration », a déclaré Galtier. Neymar a également été interrogé sur le même sujet.

PSG : Neymar s’attend à jouer avec Mbappé et Messi

Kylian Mbappé a surpris tout son monde au Camp des Loges dimanche, en reprenant de manière individuelle. Les différentes composantes du secteur sportif ont alors laissé le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde s’entraîner avec ses coéquipiers ce lundi. Et alors que son coach estime que son retour post-entraînement « est très positif », son coéquipier Neymar n’a pas de doutes sur sa présence face au Bayern Munich demain soir à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

« Il m’a dit qu’il se sentait bien. C’est un joueur extrêmement important, c’est un crack, un grand joueur. Quand nous sommes tous les trois (avec Lionel Messi), nous nous sentons très forts. Il m’a dit qu’il se sentait bien. Ce sont de bons signes », a expliqué la star brésilienne de 31 ans en conférence de presse. Christophe Galtier a prévu de prendre sa décision après le dernier entraînement du Paris Saint-Germain de mardi.