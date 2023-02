PSG : Galtier confirme la tendance pour Mbappé face au Bayern !

Publié par JEAN-LUC D le 13 février 2023 à 20:36

En conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a évoqué la présence ou non de Kylian Mbappé sur le terrain demain soir lors de PSG-Bayern Munich.

Annoncé forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes, Kylian Mbappé fait finalement partie du groupe retenu par Christophe Galtier pour ce choc européen. Confirmant ainsi le bluff dont parlait l’entraîneur de l’équipe bavaroise, Julian Nagelsmann, il y a quelques jours. D’autant que les médias locaux ont assuré ce lundi que l’international français de 24 ans s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers au Camp des Loges à la veille du match contre le Champion d’Allemagne en titre. Selon Fabrice Hawkins de RMC Sport, Christophe Galtier n’exclurait pas de lancer le Champion du monde 2018 dès l’entame du match s’il ne ressent aucune douleur à la cuisse lors de la dernière séance de mardi. Christophe Galtier a été interrogé sur cette possibilité.

PSG : Christophe Galtier n’exclut rien pour Mbappé face au Bayern

Forfait pour trois semaines, Kylian Mbappé s’est remis rapidement de sa blessure à la cuisse contractée le 1er février passé à Montpellier. Pour RMC Sport, le coach du Paris Saint-Germain a avoué qu’il a été lui-même surpris par la récupération de son attaquant en une douzaine de jours. « Surpris, oui. Mais on connaît aussi la capacité de Kylian à récupérer plus rapidement que certains », a confié l’ancien technicien de l’OGC Nice. Concernant la présence de Mbappé contre le Bayern Munich, Galtier indique que le joueur pourrait très bien tenir son rôle aux côtés de Messi et Neymar s’il se sent apte à jouer.

« Il a tout mis en oeuvre pour se rendre disponible pour ce match. Il vient de faire un entraînement veille de match complet, son retour après la séance était bon. On va voir demain matin son ressenti. Je prendrai la décision la plus sage. La première personne que j’écouterai sera Kylian. Il ne sera pas sur le banc de touche pour faire de la figuration », a expliqué le Marseillais de 56 ans.