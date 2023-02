ASSE Mercato : Un attaquant confirme l'intérêt de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 14 février 2023 à 11:01

Révélé lundi, l’intérêt de l’ ASSE pour un attaquant formé au club se précise. Ce dernier l’a confirmé dans une interview exclusive pour Poteaux-Carrés.

À la suite de la blessure de Gaëtan Charbonnier, l’ ASSE s’est positionnée pour un joueur offensif afin de remplacer l'avant-centre dont la saison est terminée. Selon Peuple-Vert, les décideurs de l'AS Saint-Etienne pensent à Dylan Saint-Louis (27 ans). Laurent Batlles s’est même entretenu avec l'attaquant dans le vestiaire stéphanois, lors du match contre Dijon, samedi.

Le polyvalent attaquant formé à l’AS Saint-Etienne est rentré en France après le séisme en Turquie. Il est encore sous le choc, son coéquipier à Hatayspor, le Ghanéen Christian Atsu, et le directeur sportif du club n’ont toujours pas été retrouvés. Un intendant du club est quant à lui décédé.

ASSE Mercato : Saint-Louis, « Saint-Etienne et Metz m’ont manifesté leur intérêt »

Le club basé à Hatay, une ville fortement touchée par la catastrophe, a décidé de ne pas reprendre le championnat le 6 mars prochain. Et Dylan Saint-Louis espère une décision rapide de la fédération turque de football et des instances internationales afin de rejoindre un autre club. Il pourrait rebondir en Ligue 1 où l’ ASSE et le FC Metz sont intéressés par ses services. « Pour l’instant, j’ai un peu de tout, des sollicitations de nombreux pays. En France, l’AS Saint-Etienne et Metz m’ont manifesté leur intérêt », a confirmé l’ancien Stéphanois.

Dylan Saint-Louis accorde sa préférence à l' ASSE

En fin de contrat à Hatayspor en juin 2023, le natif de Gonesse (Val-d'Oise) accorde déjà sa priorité à l’ ASSE, s’il est autorisé à signer avec le club de son choix. « Ce week-end, j’étais à Sainté donc j’en ai profité pour voir le club et j’ai assisté à la victoire contre Dijon. De fil en aiguille, forcément, on a eu des discussions, des trucs […]. Il y a d’autres clubs français qui sont sur moi. Il y a aussi des sollicitations de l’étranger, mais il y a le petit côté du cœur du côté de Saint-Etienne.

Dans ma tête, si je reviens en Ligue 2, ce sera plutôt à l’ ASSE, ça reste mon club formateur, ma ville donc […]. On attend que la fédération turque parle des joueurs dans mon cas qui sont en fin de contrat. »