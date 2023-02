ASSE Mercato : Retentissant appel du pied d’un attaquant à Sainté

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 23:55

À la suite de la blessure de Gaëtan Charbonnier à l’ ASSE, un attaquant propose ses services à Laurent Batlles, avec qui il a déjà travaillé en Ligue 2.

Recrue hivernale de l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier a subi une rupture du ligament croisé antérieur au genou. La saison est terminée pour lui. Rentré en France depuis le séisme en Turquie, Dylan Saint-Louis souhaite remplacer l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne. Dans des propos confiés Poteaux-Carrés, l’attaquant formé chez les Verts a lancé directement un appel à Laurent Batlles, avec qui il a travaillé à Troyes en 2020-2021. « J’aimerais retravailler avec le coach Batlles, c’est une réalité. Ça fait partie de mes envies, et ça ne date pas d’aujourd’hui », a-t-il glissé.

« À la base, je ne voulais pas partir de Troyes quand on est monté en Ligue 1 (en 2021). Derrière, signer à l’ ASSE quand Batlles y est revenu à l’été […]. Aujourd’hui, par la force des choses, on voit que la donne a sans doute changé. Ça devient possible de collaborer à nouveau […]. Avec des efforts de chaque côté, ça peut le faire sans doute », a ouvertement déclaré Dylan Saint-Louis, tout en précisant : « c’est vrai que j’ai un profil différent de celui de Gaëtan Charbonnier. »

ASSE Mercato : Saint-Louis bientôt libre de signer avec le club de son choix

Sans détour, l’ancien Stéphanois veut retrouver le club qu’il a quitté en 2017, après deux prêts à Evian puis Laval. « Dans ma tête, si je reviens en Ligue 2, ce sera plutôt à l’ ASSE, ça reste mon club formateur, ma ville donc […] », a-t-il indiqué. Sauf que le coach des Verts n’a pas encore manifesté son intérêt pour le polyvalent attaquant. De plus, ce dernier doit d’abord avoir l’autorisation de son club, Hatayspor, et de l'instance suprême du Football.

Mais sur la question, il ne devrait pas avoir de souci pour Dylan Saint-Louis, car il est en fin de contrat en juin 2023. « Pour les joueurs dans mon cas, en fin de contrat cette saison, ils vont prendre une décision sans doute dans les prochains jours. Logiquement, on devrait être libérés directement et pouvoir nous engager où on veut. Je pense que la FIFA va acter ça sans trop tarder vu la situation », a annoncé l'international congolais (10 sélections, 1 but).