Stade Rennais : Une candidature surprenante pour présider le SRFC

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 00:14

Alors qu'Olivier Cloarec est président du Stade Rennais depuis mai dernier, une candidature surprenante avait postulé pour présider le SRFC.

Officiellement président du Stade Rennais depuis le 23 mai dernier en remplacement de Nicolas Holveck, qui lutte toujours contre la maladie, Olivier Cloarec aurait pu connaître une autre histoire que celle qu'il vit actuellement au SRFC. En effet, après le départ d'Olivier Létang le 7 février 2020, plusieurs personnalités ont postulé pour endosser le rôle de président au sein du club Rouge et Noir.

Parmi les différentes personnes intéressées, on y retrouve Florence Hardouin, toujours dans la tourmente avec l'affaire qui secoue Noël Le Graët et la Fédération Française de Football. Selon les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter, la directrice générale de la FFF, mise à pied depuis plusieurs semaines, s'était portée candidate pour prendre la présidence du Stade Rennais.

Toutefois, l'insider indique que sa candidature n'avait pas été retenue par la direction du Stade Rennais, qui s'était donc attardée sur le profil de Nicolas Holveck, avant qu'Olivier Cloarec ne vienne lui succéder en fin de saison dernière.

Stade Rennais : Olivier Cloarec, un homme discret mais confiant

Depuis sa prise de fonction en mai dernier en tant que président du Stade Rennais, Olivier Cloarec n'est pas celui que l'on voit le plus dans les travées du Roazhon Park. Néanmoins, son travail réalisé depuis maintenant plusieurs mois au SRFC est assez satisfaisant. Sur le plan sportif, le Stade Rennais occupe la 6e place du championnat, et s'apprête à disputer un match de Coupe d'Europe jeudi soir à Varsovie face au Shakhtar Donetsk.

Et malgré la dynamique assez complexe actuellement traversée par le SRFC, Olivier Cloarec n'a pas montré le moindre signe d'inquiétude lors d'une interview accordée à la chaîne TVR. "On doit trouver les leviers pour inverser la tendance, retrouver de la confiance et ramener de la sérénité au niveau de l'effectif. Mais j'ai une grande confiance dans le groupe de joueurs, le staff et l'entraîneur parce que je les vois oeuvrer au quotidien et ce sont des gens qui sont très investis." Un discours serein qui pourrait faire du bien à l'effectif de Bruno Genesio pour les aider à retrouver la confiance.