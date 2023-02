PSG Mercato : Zinedine Zidane nommé au Paris SG dès cette semaine ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2023 à 23:14

Pour beaucoup d’observateurs, le sort de Christophe Galtier sur le du PSG ne tient qu’à un fil. Pour le remplacer, le Qatar rêverait de Zinedine Zidane.

De passage sur Europe 1, Alain Roche a livré son commentaire sur l’avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien joueur et directeur sportif du club de la capitale, cela ne fait aucun doute que si les choses demeurent en l’état et que les Rouge et Bleu se font éliminer de la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale, le technicien français ne fera pas long feu sur le banc.

« Galtier en sursis ? Ce serait le premier entraîneur viré en huit mois au Paris Saint-Germain si c’est le cas, si on ne compte pas Antoine Kombouaré qui était là quand les Qataris sont arrivés et a été viré après six mois. J’ai du mal à le croire franchement. Je crois qu’il ira jusqu’à la fin de la saison, au moins », a expliqué Alain Roche. Surtout que l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, nourrirait toujours le rêve de confier les rêves de son équipe première à Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en 2021.

PSG Mercato : Zinedine Zidane prêt à prendre la relève de Galtier à Paris ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait rendre son tablier dès cette semaine. En effet, selon les révélations livrées ce mardi par l’émission El Chiringuito, le Paris Saint-Germain pourrait licencier son entraîneur en cas de défaite face au Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le Cheikh Al-Tammim a fait le déplacement depuis le Qatar pour suivre personnellement le choc de ce soir, au Parc des Princes.

Et un mauvais résultat de ses hommes sonnerait la fin pour Galtier. Le journaliste Eduardo Inda indique même que le contact a été renoué avec Zidane qui pourrait finalement accepter le poste après la prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France jusqu’en 2026. « Le remplaçant, s’il y a un drame en Ligue des Champions contre le Bayern, c’est Zidane, avec qui le club discute depuis un certain temps », assure le spécialiste espagnol.

Affaire à suivre donc…