PSG Mercato : Christophe Galtier sent que la fin approche avec Paris

Publié par Gary SLM le 12 février 2023 à 10:39

L'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG est plus que jamais incertain. Le club pourrait se relancer dans une démarche mercato pour engager un nouveau coach.

Les performances de Christophe Galtier sur le banc du PSG sont en dessous des attentes. Alors qu'il a dans son groupe plusieurs des meilleurs joueurs du monde, l'ancien coach de l'ASSE, Lille et de l'OGC Nice affiche de très mauvais résultats à son compteur.

PSG Mercato : L'avenir de Christophe Galtier menacé

Hier samedi face à l'AS Monaco, le PSG de Galtier s'est fait laminer et cela passe mal auprès des supporters. Même si des joueurs comme Kylian Mbappé, Marco Verratti et Lionel Messi étaient absents de la rencontre, le Paris Saint-Germain disposait de moyens humains pour faire une prestation digne de son statut de leader du Championnat français face à l'AS Monaco. Surtout que Neymar était sur la pelouse du stade Louis II. Malheureusement, au coup de sifflet final de l'arbitre, ce sont les Monégasques qui se sont largement imposés (3-1).

Cette défaite pourrait déjà faire les premières victimes puisque le coach, premier responsable de cette catastrophe avant le match très important face au Bayern Munich, sent la moutarde monter au nez de ses dirigeants. L'entraîneur parisien sait qu'il ne devra la poursuite de sa mission sur le banc du club de la capitale qu'à un succès face au Bayern Munich ainsi que lors des autres matchs à venir.

Car ce dimanche, alors que des Ultras ont prévu d’aller se faire entendre « pacifiquement » au Camp des Loges afin d'exprimer leur colère, il y a un petit parfum de fin de règne du côté du Parc des Princes. Car si l’Emir du Qatar ne peut pas virer onze joueurs, le propriétaire des Rouge et Bleu est capable de virer Christophe Galtier en moins d’une heure si le besoin s’en fait sentir. En effet, le journaliste Damien Degorre explique dans les colonnes du quotidien L'Équipe que la fin commence sérieusement à sonner pour Galtier du côté de la Factory.

« Avec le Paris des Qatariens, à partir de trois défaites en Championnat, l’actionnaire s’agace. A quatre la crise couve. A cinq l’entraîneur est menacé. Ce matin, le PSG est au deuxième stade et son avance au classement (5 points), lui permet d’avoir encore un joker. Mais Galtier sait que l’enchaînement de ces défaites, quatre en moins d’un mois et demi, ne dessine pas des perspectives rassurantes », prévient le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain.

Pour s'en sortir, le technicien français de 56 ans estime pour sa part que le soutien des supporters et celui des dirigeants est important. « C'est une période difficile pour tout le monde, pour les joueurs et les supporters. On a un grand rendez-vous mardi et il faut l'union sacrée pour retrouver de l'énergie, de la confiance et des joueurs disponibles. On prend beaucoup de buts depuis la reprise », a-t-il lancé après la défaite sur le Rocher. Sauf que les supporters et les dirigeants commencent à être agacer par le visage qu'offre son équipe au fil des matchs. Le rendez-vous de mardi face au Bayern Munich sera donc décisif pour l'avenir de la Galette sur le banc des Rouge et Bleu.