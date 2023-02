PSG : Après la défaite contre le Bayern, Mbappé secoue le vestiaire

Publié par Jules le 15 février 2023 à 09:57

Hier soir, Kylian Mbappé est entré sur la pelouse en deuxième mi-temps lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes.

Blessé il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a fait tout son possible pour revenir avec le PSG avant le match contre le Bayern Munich. Si l'international français était un peu trop court pour être aligné dès l'entame de la rencontre, cela ne l'a pas empêcher de rentrer sur la pelouse dès la 57e minute de jeu, en réaction du seul but de la rencontre inscrit par Kingsley Coman, ancien attaquant du Paris SG. Une entrée qui a fait du bien, mais qui n'a pas été suffisante pour renverser le cours du match en faveur du club de la capitale.

Et pourtant, pendant quelques secondes, le natif de Bondy a cru être le héros du PSG dans cette soirée plutôt morose. Alors que l'on jouait la 82e minute, Kylian Mbappé est bien servi dans la surface par Nuno Mendes et crucifie Yann Sommer, impuissant. Malheureusement pour les Parisiens, ce but a été annulé par la VAR puisque le latéral gauche portugais était en position de hors-jeu avant de servir l'attaquant français.

PSG : Mbappé remobilise les troupes avant le match retour

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots, et a tenté de remobiliser les joueurs du PSG en vue du match retour, à Munich. "On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, calcule l'attaquant parisien. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas."

Pour ce match retour face au Bayern Munich, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé, qui devrait débuter le match, mais aussi sur sa jeunesse, à l'image de Warren Zaïre-Emery, qui a battu un nouveau record hier. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain va devoir s'imposer contre le Bayern Munich pour espérer réaliser un beau parcours en Ligue des Champions, et faire oublier les dernières semaines compliquées du club parisien.