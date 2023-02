PSG : Zaïre-Emery fait tomber un record contre le Bayern

Publié par Jules le 15 février 2023 à 08:27

Hier soir, Warren Zaïre-Emery et le PSG se sont inclinés face au Bayern Munich (0-1) en huitième de finale de Ligue des Champions, à domicile.

Il s'agissait probablement de l'un des rendez-vous à ne pas louper cette saison pour le PSG. En cette soirée de Saint-Valentin, les Parisiens recevaient le Bayern Munich et devaient faire un bon match pour prendre un peu d'avance sur le match retour. Néanmoins, les hommes de Christophe Galtier ont été dominés durant tout la première mi-temps, avant de craquer en seconde période, avec la réalisation de Kingsley Coman et le but annulé de Kylian Mbappé, rentré en cours de match.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est incertain, et qu'une arrivée de Zinédine Zidane serait dans les tuyaux au Paris SG, le club va devoir se relancer rapidement pour espérer rejoindre les quarts de finale de la compétition. Ainsi, le PSG attend avec impatience le match retour, sur la pelouse du Bayern Munich, qui risque d'être décisif dans la saison du Paris Saint-Germain, qui est déjà éliminé de la Coupe de France, et qui, en cas d'élimination, ne jouerait plus que la Ligue 1 en fin de saison.

PSG : Encore un record de précocité pour Zaïre-Emery

Déjà détenteur du record du plus jeune joueur du PSG à inscrire un but avec le club et celui du plus jeune titulaire de l'histoire du Paris SG en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery étonne par sa précocité cette saison. Hier soir, Christophe Galtier a fait le choix d'aligner pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un choix qui a permis au jeune joueur de 16 ans de battre un nouveau record dans cette compétition.

À 16 ans et 343 jours, Warren Zaïre-Emery a battu hier soir le record du plus jeune joueur à débuter une rencontre à élimination directe en Ligue de Champion. Une belle récompense pour le milieu de terrain du PSG qui devra toutefois élever son niveau de jeu pour se frotter de nouveau à l'élite du football européen. Hier soir, le Parisien a été un peu juste sur plusieurs ballons et n'a pas pu brillé face à un Bayern dominant.