FC Barcelone Mercato : Le jour où Rodrygo a refusé le Barça

Publié par Jules le 16 février 2023 à 06:32

Aujourd'hui au Real Madrid, l'attaquant Rodrygo est passé tout proche de s'engager en faveur du FC Barcelone il y a quelques saisons.

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Rodrygo est devenu un élément essentiel de l'attaque des Merengues. Cette saison, le Brésilien a inscrit pas moins de 10 buts et délivré 6 passes décisives avec le club espagnol, en 32 rencontres, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui montrent la place qu'a pris l'ancien joueur de Santos avec l'actuel deuxième de Liga, qui va tenter de rattraper le FC Barcelone avant la fin de l'exercice 2022/2023, pour s'offrir un nouveau titre de champion d'Espagne.

Néanmoins, l'histoire aurait pu être très différente pour Rodrygo, qui a été proche, fut une époque de s'engager avec le FC Barcelone. En effet, alors que le joueur évoluait encore avec Santos, plusieurs clubs européens s'étaient penchés sur le cas de l'attaquant brésilien. C'était notamment le cas des Blaugranas, qui se voyaient bien faire venir le jeune talent en Catalogne, avant que le Real Madrid ne se greffe au dossier et rafle la mise au tout dernier moment.

FC Barcelone Mercato : Rodrygo raconte comment il a snobé le Barça

À l'été 2019, le départ de Rodrygo en Europe se précisait, et un accord entre le club de Santos et le FC Barcelone avait d'ailleurs été trouvé. Cependant, au tout dernier moment, alors que tout semblait bouclé pour une arrivée du joueur au Barça, tout a basculé. En effet, les Merengues, qui gardaient un œil sur le profil du Brésilien, ont décidé de mettre 45 millions d'euros pour empêcher l'attaquant de rejoindre les Blaugranas, et ainsi le faire venir dans la capitale espagnole.

Dans une interview accordée au média Goal, Rodrygo est revenu sur ce jour qui a changé le cours de sa vie. "Je raconte toujours l'histoire des deux maillots, un du Barça et un de Madrid, et que je devais choisir. C'était facile pour moi de choisir, mais comme tout était déjà réglé avec le FC Barcelone, c'était une surprise, car je ne m'attendais pas à ce que le Real Madrid se présente." Cela ne s'est donc joué à pas grand-chose pour que l'attaquant brésilien ne s'engage en faveur du Barça.