ASSE : Saint-Etienne passe tout près de Lucien Favre

L’ ASSE a tenté de recruter Lucien Favre, entraîneur passé par Nice et Dortmund. Mais un revirement de dernière minute s'est produit.

Alors que le club cherchait un successeur à Alain Perrin, l’ ASSE avait pris rendez-vous pour aller chercher Lucien Favre en Suisse. Il était actuellement libre après son départ du Hertha Berlin. Adjoint de Perrin, Christophe Galtier avait l'opportunité de se lancer pour la première fois comme entraîneur principal, mais refléchissait encore. Dans l'incertitude au sujet de l'accord du technicien français, les décideurs de l’AS Saint-Etienne avaient pris les dispositions pour un rendez-vous avec son homologue suisse, en plan B.

L' ASSE avait Lucien Favre en plan B, avant l'accord de Galtier

Selon le témoignage de Damien Comolli dans le livre biographique "Les marches du succès" consacré à Christophe Galtier, l’ ASSE s'était lancé aux trousses de Lucien Favre pour le faire venir dans le Forez en 2009. « Quand Alain Perrin est licencié, on a tellement de doutes que Christophe accepte de reprendre le poste de numéro un que je fais tout pour organiser un rendez-vous avec un autre entraineur […] », a raconté l’ancien dirigeant stéphanois.

« Un matin, on doit partir très tôt à Genève avec le président Roland Romeyer pour rencontrer Lucien Favre. Puis la veille, tout bascule : je reçois un coup de fil de Jean-Pierre Bernès, qui nous dit que c’est bon, que Christophe Galtier a eu une discussion avec Alain Perrin, qui le pousse à prendre le poste, et qu’il est prêt. À minuit, on annule donc le rendez-vous avec Lucien Favre et on nomme Christophe le lendemain », a témoigné Damien Comolli.

La suite on la connaît. Christophe Galtier a passé 8 saisons sur le banc de touche de l’ ASSE (2009-2017), couronnées par une Coupe de la Ligue (en 2013). Quant à Lucien Favre, il a dirigé l’OGC Nice en Ligue 1 à deux reprises. D’abord de 2016 à 2018, puis de juin 2022 à janvier 2023.