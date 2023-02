LOSC : José Fonte annonce la couleur avant le choc contre Paris

Publié par ALEXIS le 18 février 2023 à 03:10

José Fonte, capitaine du LOSC, a lancé le choc contre Paris. Il annonce un match chaud, dimanche, contre le leader de Ligue 1, au Parc des Princes.

L’un des chocs de la 24e journée de Ligue 1 oppose le LOSC au PSG, dimanche à 13h. À deux jours de cette rencontre capitale pour les deux équipes, José Fonte a annoncé la couleur. Il s’attend à un tout autre match, comparativement à celui perdu lourdement à Lille, il y a six mois.

Pour rappel, Lille avait été étrillé par le PSG (1-7) à Lille, le 21 août 2022, lors de la 3e journée de Ligue 1. Une demi-année après cette défaite humiliante, le défenseur central du LOSC ne veut plus penser au cauchemar de cette lourde défaite.

« On avait fait des erreurs, mais c'est un match qu'il faut écraser, effacer », a-t-il indiqué dans L’Équipe. « C'est dur de le revoir, on sait ce qu'on a fait de mal et on veut faire mieux, ne pas faire les mêmes erreurs, être attentifs, avoir l'intensité correcte, l'agressivité… »

Après un début de saison manqué, le LOSC est remonté progressivement au classement pour se hisser à la 5e place de Ligue 1, avant d’affronter le Paris Saint-Germain. Quant au club de la capitale, il est toujours leader du championnat, mais a perdu son avance confortable. Le PSG n’a plus que 5 points d’avance sur l’OM et 7 sur l’AS Monaco, ses deux dauphins. De plus, l’équipe de Christophe Galtier est sur une série négative de trois défaites, toutes compétitions confondues.

LOSC : José Fonte sort son plan anti Kylian Mbappé

Dans ses propos confiés au quotidien sportif, José Fonte assure que les Dogues se sont bien préparés pour affronter les Parisiens. « Beaucoup de choses ont changé. On a l'envie de faire beaucoup mieux. L'envie de prendre des points, de se battre et de faire une performance exceptionnelle, car c'est seulement comme ça que tu peux gagner contre le PSG. Ils ont perdu trois matchs et ça se passe un peu mal avec leurs supporters. […]. Ça va être un match chaud. »

Vu le retour de blessure de Kylian Mbappé, il est évident que le capitaine du LOSC et ses coéquipiers en défense auront du fil à retordre, dimanche. Conscient de cela, José Fonte à sa petite idée pour tenter de contenir l’attaquant du PSG. « Quand tu joues contre un attaquant qui est peut-être le plus rapide du foot au monde, il faut toujours avoir un peu plus d'attention quand on attaque, faire attention à être bien positionnés. Le danger, c'est toujours dans la transition. Il faut toujours communiquer pour avoir la supériorité. »