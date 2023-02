PSG-Bayern Munich : Christophe Galtier a tranché pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2023 à 13:01

À quelques heures du choc contre le Bayern Munich, les choses se précisent au PSG sur l’état de Kylian Mbappé. Christophe Galtier aurait pris sa décision.

En difficulté en ce début d’année 2023, avec notamment quatre défaites en Ligue 1 et en Coupe de France, le Paris Saint-Germain va se présenter devant le Bayern Munich ce mardi, à 21 heures, au Parc des Princes. D’abord annoncé forfait pour cette rencontre après sa blessure à Montpellier le 1er février dernier, Kylian Mbappé est finalement présent dans le groupe convoqué par Christophe Galtier pour affronter le Champion de Bundesliga en titre. Toutefois, l’entraîneur du club de la capitale française ne pourra pas compter sur son meilleur joueur dès l’entame du match.

PSG : Kylian Mbappé remplaçant face au Bayern Munich

Alors que le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se rapproche, le suspens s’éclaircit de plus en plus pour Kylian Mbappé. En effet, si le Champion du monde 2018 espérait tenir son rôle sur le terrain dès le coup de sifflet de l’arbitre, l’entraîneur et le staff technique des Rouge et Bleu ont pris la résolution qu’il serait mieux qu’il commence sur le banc. D’après les informations du journal Le Parisien, « la décision a été prise ce mardi matin » de ne pas le titulariser.

Après des tests physiques passés au Camp des Loges ce matin, le quotidien régional explique que Mbappé sera finalement remplaçant face aux hommes de Julian Nagelsmann en huitième de finale aller de la Champions League. Galtier va donc aligner une équipe type autour d'un 4-4-2 avec une attaque composée de Neymar et Lionel Messi, avec probablement la titularisation du jeune Warren Zaïre-Émery (16 ans) au milieu de terrain. Mais le coach parisien pourra envisager de faire entrer en jeu son meilleur atout offensif alors qu’il a longtemps redouté de ne pouvoir compter sur lui.