Mercato OGC Nice : Un prodige danois dans le viseur !

L’OGC Nice s’aligne pour s’attacher les services d’une pépite du football danois. Il s’agit de William Böving, sociétaire de Sturm Graz en Bundesliga autrichienne.

William Böving pourrait devenir le prochain atout offensif de l’OGC Nice. Le jeune avant-centre de 22 ans sort d’une saison accomplie avec le Sturm Graz. Il a brillé par son jeune talent précoce, et s’est fait illustré grâce à ses statistiques impressionnantes. William Böving s’est impliqué dans 21 buts : 10 passes décisives et 11 inscrits par lui-même. Ses performances ont été suivies de près par l’OGC Nice tout au long de la saison.

D’après les informations d’Ekrem Konur, le Gym s’est positionné pour signer William Böving. Des approches ont eu lieu avec le Sturm Graz afin de se renseigner sur les conditions de signature, mais pour l’instant, aucune offre n’est soumise au club autrichien. Sur ce dossier, l’OGC Nice devra se montrer très déterminé.

La signature de William Böving s’annonce compliquée pour les Niçois, qui s’alignent un peu trop tard. En effet, l’AS Roma et Mayence FC étaient déjà sur le coup bien avant l’intérêt du club français. De plus, le Borussia Mönchengladbach, pensionnaire de la Bundesliga allemande, se positionne également en tant que prétendant sérieux.

À cet effet, l’OGC Nice devra accélérer les choses pour prendre les devants. Pour cette opération, le Sturm Graz réclame une somme de 5 millions d’euros avant de céder les droits de William Böving, un montant qui devrait être à la portée du Gym.

