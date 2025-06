Mercato Real Madrid : Un départ se confirme… Et vers l’AC Milan

En instance de départ au Real Madrid, Luka Modric va bientôt rebondir du côté de l’AC Milan. L’international croate a trouvé un accord de transfert avec les Rossoneri pour un nouveau challenge en Serie A.

Après 13 années de bons et loyaux services, Luka Modric va quitter le Real Madrid. Il s’agit d’un départ déjà acté depuis plusieurs semaines, car le milieu de terrain de 39 ans est en fin de contrat cet été. En coulisses, les discussions vont bon train entre l’entourage de l’international croate et l’AC Milan. D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord commun a été trouvé.

Les deux parties se sont entendues sur les conditions de transfert. Luka Modric effectuera ses examens médicaux après la Coupe du Monde des clubs pour rejoindre l’AC Milan en tant que joueur libre. Il disposera d’un temps de repos en Italie, avant de commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, sous la houlette de l’entraîneur Massimiliano Allegri. Photo : Xabi Alonso

L’arrivée de Luka Modric à l’AC Milan, a récemment été confirmée par le directeur sportif du club, Igli Tare, dans une interview accordée à La Gazzetta Dello Sport mardi dernier : « Je lui ai parlé en personne, j’ai vu un garçon très désireux d’être compétitif. Son arrivée est fondamentale pour un groupe qui a besoin de joueurs comme lui, dotés d’un vrai leadership », a confié le dirigeant.

« La première chose qu’il m’a demandée, c’est : ‘Est-ce qu’on va construire une équipe pour gagner le titre ?’ L’arrivée de Luka Modric rend cette histoire encore plus belle. Il veut vivre une saison où il sera un vrai protagoniste. Et en fin d’année, il y a une Coupe du monde », a ajouté Igli Tare.

🚨 Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup ❤️🖤



The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future.



…and 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, soon. 🧞‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025