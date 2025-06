Vente OM : McCourt contraint de céder à l’Arabie Saoudite ?

À quand la Vente OM ? Annoncée depuis plusieurs années, la cession du club olympien par Frank McCourt n’a toujours pas été actée. Mais les signes que Frank McCourt veut passer la main se multiplient.

La Vente OM pour rattraper l’écart avec le PSG ?

L’Olympique de Marseille a recruté, ce lundi, Alessandro Antonello au poste de directeur général. L’ancien dirigeant de l’Inter Milan prendra ses fonctions le 1er juillet. D’après Thibaud Vézirian, cette nomination pourrait sonner le début des négociations entre Frank McCourt et l’Arabie Saoudite pour la Vente OM.

Journaliste pour Le Figaro, Baptiste Desprez estime de son côté que si l’OM veut rattraper l’écart creusé par le PSG entre les deux clubs, il faudra absolument céder la formation phocéenne aux Saoudiens.

« Un OM plus fort la saison proche et plus proche du PSG ? Pour moi, pas du tout. Les noms énoncés ne me font pas rêver, ne me permettent pas de dire que ces joueurs vont aider à gommer les 19 points d’écart avec le PSG. On rappelle que l’OM a fini 2e, mais n’avait qu’un match par semaine. L’année prochaine, il y aura la Ligue des Champions. Il faut recruter beaucoup plus. Mais pour moi, il n’y a plus de suspens, il est mort en Ligue 1.

Sauf cataclysme, le PSG sera champion de France. Aujourd’hui, il n’y a même plus de match entre le PSG et l’OM. L’OM va fait un championnat avec Monaco, Lille, Rennes, mais avec le PSG, c’est terminé, sauf cataclysme ou sauf rachat de l’OM », a expliqué Desprez, qui pense aussi le prochain propriétaire de l’Olympique de Marseille devra s’activer pour le développement de la marque OM à l’étranger, et chercher à intégrer les instances internationales.

« L’Arabie Saoudite va faire l’officialisation cet été ? Je ne pense rien, je ne décide pas de ce sujet. Je sais que tout est sur les rails. Beaucoup de choses sont OK et ce n’est pas moi qui décide de la date de l’officialisation. Je sais juste que le deal club est OK. Ça, c’est sûr », a ajouté Baptiste Desprez.