PSG Mercato : Luis Campos débusque un nouveau crack en Angleterre

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 18:59

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait déniché un nouveau talent en Angleterre.

Après un mercato hivernal totalement raté avec zéro recrue, le Paris Saint-Germain espère se rattraper l’été prochain. Après avoir échoué de remplacer Pablo Sarabia, envoyé à Wolverhampton contre un chèque de 7 millions d’euros, Luis Campos prévoit de frapper durant l’intersaison pour mettre la main sur un nouvel ailier pour le club de la capitale française.

Critiqué par certains cadres du vestiaire comme Marquinhos et Neymar après la défaite à Monaco le weekend passé, le dirigeant portugais serait déjà à l’oeuvre en coulisses afin de renforcer qualitativement le groupe de Christophe Galtier. Et aux dernières nouvelles, Campos aurait déniché un nouveau phénomène du côté de Manchester United.

PSG Mercato : Rude concurrence pour Alejandro Garnacho

En effet, le Daily Mirror a révélé ce samedi que le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil d’Alejandro Garnacho. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 24 apparitions, l’attaquant de 18 ans est la grande révélation de la saison à Manchester United. Et tout logiquement, le jeune international argentin attise déjà des convoitises. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, le natif de Madrid souhaiterait poursuivre sa progression avec son club formateur, mais le Bayern Munich, le Real Madrid et le PSG voudraient lui permettre de brûler les étapes dès la saison prochaine.

Mais Luis Campos va devoir se montrer très convaincant puisque les dernières rumeurs en provenance de la Grande-Bretagne assurent que la direction de Manchester United est très optimiste quant à une prolongation d’Alejandro Garnacho. « United travaille dur pour arriver à un accord pour un nouveau contrat de Garnacho, avec les plus gros clubs au monde qui surveillent de près. Le Real Madrid, le PSG et le Bayern Munich sont à l’affût pour l’ailier. Mais des sources indiquent que Manchester a l’espoir de trouver un accord prochainement », explique le Mirror.