PSG Mercato : Christophe Galtier confirme le départ de Pablo Sarabia

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 17:02

Plus aucun doute possible, Pablo Sarabia va quitter les rangs du PSG cet hiver. Christophe Galtier a confirmé la nouvelle ce samedi devant les médias.

Mécontent de son temps de jeu au Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia va s’engager en faveur de Wolverhampton dans les prochains jours. Selon plusieurs sources locales et étrangères, les dirigeants des deux clubs se sont déjà mis d’accord sur le transfert du milieu offensif de 30 ans contre un chèque de 7 millions d’euros, dont 2 millions d’euros de bonus. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du match de la 19e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, Christophe Galtier a publiquement avoué que Sarabia va effectivement changer d’air incessamment pour rejoindre la Premier League.

« Les choses ne sont pas faites, mais elles sont bien engagées, on ne va pas faire de langue de bois. Pablo est un très bon joueur. Il n'était pas heureux ici. Et à partir du moment où vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas être productif. Je ne suis pas cet entraîneur à vouloir garder de force des joueurs pour faire un certain nombre », a déclaré l’entraîneur des Rouge et Bleu avant d’ajouter :

« il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Ce n'est pas encore fait, mais évidemment que c'est bien engagé. On en a beaucoup parlé avec Luis (Campos, ndlr), mais aussi mon président, : cela ne sert à rien de garder des joueurs malheureux. » Poursuivant, le successeur de Mauricio Pochettino a également annoncé que le Paris SG travaille déjà sur le remplacement de l’ancien ailier du FC Séville.

PSG Mercato : Qui pour remplacer Pablo Sarabia ?

Alors que Pablo Sarabia est attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat de deux ans et demi avec Wolverhampton, soit jusqu’en 2025, plus une saison supplémentaire en option, les décideurs du Paris Saint-Germain pourraient revoir leurs plans et lancer une offensive pour recruter un renfort en attaque d’ici le 31 janvier prochain. C’est ce qu’a laissé entendre Christophe Galtier, qui n’exclut pas également de faire de la place aux jeunes.

« Est-ce qu’on va remplacer Sarabia ? Le club travaille sur différentes pistes, mais on ne prendra pas pour prendre. J’ai toujours dit aussi qu’il doit y avoir la place pour nos jeunes et on a de bons jeunes », a indiqué Galtier.