PSG Mercato : Mbappé, Messi, une grave erreur de Paris dénoncée !

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2023 à 17:54

Comment avoir dans ses rangs Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sans briller sur l’Europe ? Un ancien du PSG croit connaître la réponse à cette question.

Après six années de bons et loyaux services avec en prime le titre de meilleur passeur de l’histoire du club, Angel Di Maria a quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier en tant qu’agent libre pour poser ses valises à la Juventus Turin. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ESPN, le milieu offensif de terrain offensif de 35 ans a critiqué la nouvelle orientation du club de la capitale française. L’international argentin explique notamment ne pas comprendre pourquoi le Champion de France en titre a donné autant de responsabilités à Kylian Mbappé, alors que Lionel Messi, le « meilleur de l'histoire », fait toujours partie de l'effectif de Christophe Galtier.

« Le meilleur joueur non argentin de la Coupe du Monde a été Kylian Mbappé, avec le nombre de buts qu'il a marqués (8 buts). Sans lui, la France n'avait pas d'autres joueurs, à cause des blessures (Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté...), Kylian a fait la différence. Ils lui ont donné cette responsabilité, en général, en France et au PSG. Ils l’ont fait rester, alors qu’il aurait pu partir. Ils lui ont donné toute cette charge à lui et personne d'autre. Mais il est à côté du meilleur de l'histoire (Lionel Messi) et c'est difficile de composer avec cela », a confié Angel Di Maria, qui ne rend pas pour autant l’attaquant français de 24 ans unique responsable de la situation tendue autour des postes à responsabilités dans le vestiaire des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Di Maria décharge Mbappé et accable le Paris SG

Alors que le Paris Saint-Germain est plongé dans une grave crise sportive, qui pourrait se traduire prochainement par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Angel Di Maria n’accable pas du tout Kylian Mbappé. L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United rejette davantage la faute sur la direction sportive du PSG, qui n'aurait pas dû accorder autant de pouvoir à l’enfant de Bondy, selon lui.

« Il a une carrière extraordinaire devant lui. Tout le temps passé à Paris avec lui, je peux dire que c’est un bon garçon et je ne pense pas qu’il ait tant changé que ça », avoue l’ailier de la Juventus Turin. L’ancien numéro 11 des Rouge et Bleu accuse donc les « Français et le président » d'avoir fait des promesses intenables à Mbappé pour le faire rester en Ligue 1.