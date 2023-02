PSG Mercato : La voie se dégage sérieusement pour Zinédine Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2023 à 11:54

Grand rêve de l’émir du Qatar, la légende Zinédine Zidane pourrait prochainement remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Après plus d’un an et demi de chômage, Zinédine Zidane a clairement annoncé son souhait de reprendre du service en juin ou bien avant. Et selon plusieurs sources concordantes, ce retour aux affaires de l’ancien coach du Real Madrid pourrait se faire du côté du Paris Saint-Germain, où Nasser Al-Khelaïfi et les siens commenceraient à avoir de sérieux doutes sur Christophe Galtier.

D’ailleurs, le journal Le Parisien assure qu’une élimination en huitième de finale contre le Bayern Munich le 8 mars prochain scellerait le sort du technicien de 56 ans. Pour lui succéder éventuellement, Jérôme Rothen encourage la direction du PSG à miser sur Zidane, « l’homme de la situation ». Et ce lundi, le Corriere dello Sport confirme que le champion du monde 1998 souhaite retrouver un banc très rapidement et serait disposé à prendre un projet en cours de saison.

Toujours selon la même source, Zizou considérerait le Paris SG comme un projet assez attirant, même si pour l’heure, aucun contact concret n’a encore eu lieu avec les décideurs parisiens. De son côté, Daniel Riolo estime que le sort de Christophe Galtier est d’ores et déjà scellé dans la capitale.

PSG Mercato : Les joueurs n'écoutent plus Galtier, Zidane en approche ?

Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste sportif est revenu sur l’intervention de Luis Campos dans la zone technique de Christophe Galtier pendant le match PSG-LOSC (4-3), dimanche après-midi, au Parc des Princes. Pour Daniel Riolo, ce geste du conseiller football parisien traduit l’atmosphère qui a lieu en ce moment au sein du vestiaire des Rouge et Bleu, où l’ancien entraîneur de l’OGC Nice n’est plus écouté.

« C’est quelque chose que Campos a déjà fait de descendre sur le terrain, à Monaco et à Lille notamment. je ne parle pas de son comportement, je ne le défends pas, mais je dis juste qu’il y a une hypothèse qui se tient que le bordel qu’il met au bord du terrain, l’agitation qu’il crée ça a un effet sur les joueurs parce que Galtier est neutre et que les joueurs ne l’écoutent plus, on sait que la moitié du vestiaire n’est plus derrière lui », a expliqué le chroniqueur du média francilien. Reste maintenant à savoir si la direction parisienne franchira le pas en remerciant Galtier au profit de Zinédine Zidane.