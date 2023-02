FC Nantes Mercato : Un renfort du FCN courtisé en Algérie

Publié par Ange A. le 22 février 2023 à 08:33

Recrue hivernale du FC Nantes, un défenseur pourrait rejoindre l’Algérie. Des contacts auraient déjà été noués avec le renfort arrivé cet hiver.

Bien qu’encore en lice en Ligue Europa, le FC Nantes est dans le dur en Ligue 1. Le FCN reste sur une défaite en championnat sur la pelouse du RC Lens (3-1). En panne en L1, Nantes espère aller le plus loin en Coupe de France, dont il est le tenant du titre, et même en Coupe d’Europe. Raison pour laquelle le club des bords de l’Erdre a signé des renforts cet hiver. Andy Delort, Florent Mollet, Joao Victor et Jaouen Hadjam ont rejoint les Canaris lors de cette dernière fenêtre des transferts. S’agissant du dernier cité, il suscite déjà la convoitise à l’étranger. Le latéral gauche a rejoint Nantes en provenance du Paris FC suite à la blessure de Quentin Merlin, le titulaire au poste d’Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Des contacts en Algérie avec Hadjam

Le site Tribune Nantaise assure en effet que Jaouen Hadjam suscite la convoitise de l’Algérie. Comme Andy Delort, la sélection algérienne souhaiterait s’attacher les services du nouveau latéral du FC Nantes. Le média pro-nantais assure en effet que les contacts auraient déjà été noués avec le défenseur âgé de 19 ans. « La sélection est très intéressée par le joueur ayant la double nationalité mais pour le moment rien d’officiel entre les deux parties », indique néanmoins la source. Laquelle révèle que l’ancien Parisien est davantage tourné vers l’Euro Espoir avec les Bleuets. Il espère être sélectionné pour la compétition qui se dispute cette année du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et en Roumanie.

En attendant, Jaouen Hadjam entend aligner les performances avec le FC Nantes. Depuis sa signature au FCN, il a disputé six rencontres, dont cinq en tant que titulaire avec son nouveau club sans se montrer décisif.