Stade Rennais-Shakhtar : Fin de scénario cruel pour le SRFC, les notes !

Publié par Timothy le 24 février 2023 à 00:37

Cruel ! Le Stade Rennais s'incline aux tirs au but face au Shakhtar Donetsk (2-1, t.a.b 4-5) et sort de l'Europa League la tête haute.

Défait 2-1 à Varsovie il y a une semaine face au Shakhtar Donetsk, le Stade Rennais n'avait pas d'autre choix que de s'imposer au Roazhon Park pour obtenir son ticket en 8e de finale d'Europa League.

Match retour des barrages, le Stade Rennais est le dernier club français à entrer en lice, et le dernier à rester ou pas... Le FC Nantes et l'AS Monaco sont respectivement éliminés par la Juventus et le Bayer Leverkusen dès le coup d'envoi donné au Roazhon Park. Bruno Genesio nous octroie un système identique au match aller, en 4-4-2, avec la même charnière centrale composée d'Omari et Belocian. Unique changement la suspension de Bourigeaud, qui laisse sa place à Doku sur le flanc droit.

Le Stade Rennais domine la partie, Doku en feu

Le Stade Rennais réalise une entrée de jeu quasi parfaite, dominatrice et haletante. Un important temps fort marqué par plusieurs occasions franches mais loin d'inquiéter Trubin, le gardien du Shakhtar Donetsk. Les Rennais veulent trouver la faille mais n'y arrivent pas. Il faut attendre la 7e minute de jeu pour voir une réelle occasion de but, avec une frappe surpuissante signée Djed Spence. Le Shakhtar est pourtant à la ramasse en début de rencontre, mais petit à petit ils se décident à poser le jeu et à faire circuler le ballon. Si bien que le Stade Rennais s'éteint et se renferme dans sa coquille.

Il faut finalement attendre la 52e minute de jeu pour voir une lumière s'éclairée, nommée Doku. Après une accélération, l'ailier droit parvient à s'extirper de deux défenseurs pour centrer sur Gouiri qui décale à Toko-Ekambi et marque avec l'aide de la barre. Et après plus rien. Si ce n'est des cafouillages dans la surface du Shakhtar, des pressings de Doku qui n'aboutissent pas vraiment.

Les prolongations se profilent et se jouent finalement. Avec une reprise dans le dur, et trois changements officiés par Bruno Genesio coup sur coup, le Stade Rennais se reprend en main et pousse devant le but du Shakhtar. Et c'est une nouvelle fois Doku qui délivre Rennes grâce à un pressing payant, il trouve Salah à gauche, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Stade Rennais 2, Shakhtar 0. Alors que la saveur du 8e commence à se faire sentir, elle s'éloigne à la 119e, à quelques instant de la fin du match, où Belocian est victime d'un CSC et manque son engagement qui vient lober Steve Mandanda. Tout est à refaire !

Place alors à la terrible séance de tirs au but, où tous les compteurs sont remis à zéro. La balance tourne, le Shakhtar prend l'ascendant et mène d'entrée 3-1 mettant un coup au moral des Rennais, qui se trouvent dans l'obligation de marquer. Le Shakhtar manque deux tirs, Rennes revient à égalité, 4-4, mais cela ne suffira pas. Ugochukwu manque son tir et Kelsy ne faiblit pas devant les cages de Mandanda malgré les huées des supporters du SRFC. Le Stade Rennais peut sortir la tête haute de ses barrages, prêt à se remettre en ordre de marche en championnat, à commencer par un derby face au FC Nantes, dimanche, lui aussi éliminé en Europa League face à la Juventus, ce mercredi.

Les notes du SRFC face au Shakhtar :

Mandanda 8 : Rassurant et exemplaire tout au long de la partie. Il réalise plusieurs sorties au sol avec classe (42’ et 59') et conserve sa cage presque inviolée. Il sauve notamment une frappe à bout portant à la 66'. Il ne peut rien faire dans le but contre son camp inscrit par Belocian. Il a eu la lourde tâche d'être irréprochable lors de la séance de tirs au but, mais n'a pu empêcher la défaite.

Spence 7 : Dynamiteur grâce à ses relances offensives, notamment en première période où il met de l'intensité et offre deux superbes passes en profondeur, vers Doku (8’) et vers Gouiri (27’).

Omari 6 : Prestation solide et appliquée du défenseur rennais qui confirme à son poste. À l'aise techniquement, il répond présent notamment dans les contres et les relances.

Belocian 4 : Il est à l'origine d'un but contre son camp à une minute de la fin des prolongations (119') et manque son engagement qui trompe Mandanda. Encore hésitant dans ses relances, il se contente du travail défensif qui lui ai demandé sans se montrer dangereux offensivement. Il est coupable de quelques erreurs de marquage.

Truffert 5,5 : Plutôt discret en première période, hormis une belle percée sur le flanc gauche et une frappe sans intensité juste avant la mi-temps, il se dévoile un peu plus en deuxième mi-temps, avec des contres. Remplacé par Meling (97').

Doku 8 : Relativement hésitant à frapper dans la première demi-heure de jeu, il met pourtant toute l'intensité nécessaire dans son jeu de balle. Il est à l'origine du but rennais en début de seconde période grâce à une accelération vers le but. Il résiste à deux défenseurs et sert Gouiri dans l’axe qui décale à gauche pour Toko Ekambi et marque avec l’aide de la barre. Passeur décisif, il centre parfaitement Salah qui pousse le ballon dans les buts et permet au Stade Rennais entrevoir le 8e de finale.

Santamaria 6,5 : Il écarte le jeu et percute l'entrejeu tout au long de la rencontre, avec des appels vers Gouiri sur le flanc gauche. Remplacé par D. Doué (97').

Majer 6 : Auteur de pressings décisifs, il n'hésite pas à tenter sa chance vers le but à plusieurs reprises, mais pèche à la finition. Remplacé par Ugochukwu (71').

Toko Ekambi 6 : Approximatif dans ses passes en première période, il se dévoile un peu plus dès la seconde période et s'offre un but (52') avec l'aide de la barre, après une offensive de Doku qui centre pour Gouiri dans l'axe, et qui décale pour Toko-Ekambi. Remplacé par Salah (97') : buteur à la 106', il délivre le Stade Rennais après une offensive menée par Doku.

Kalimuendo 4 : Peu déterminant devant le but, il ne trouve pas la faille pendant cette rencontre, malgré des sollicitations à maintes et une reprises, notamment en première période. Remplacé par Tait (84').

Gouiri 5,5 : Percutant balle au pied et mais pas devant le but. Pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué.

Séance de tirs au but : 4-5

D.Doué marque - Nazaryna marque - Doku loupe - Sudakov marque - Meling loupe - Bondarenko marque - Gouiri marque - Bondar loupe - Tait marque - Sikan loupe - Omari marque - Kanoplia marque - Ugochukwu loupe - Kelsy marque