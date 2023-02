Stade Rennais : Face au Shakhtar, Bruno Genesio acte un retour

Publié par Timothy le 22 février 2023 à 15:08

Jeudi soir au Roazhon Park, le Stade Rennais n'a pas d'autres choix que de prendre l'ascendant sur le Shakhtar Donetsk en retour des barrages de Ligue Europa.

Jeudi, les hommes de Bruno Genesio retrouvent l'Europe, avec les barrages retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Et le Stade Rennais compte bien prendre le dessus face à l'équipe ukrainienne grâce au soutien du public rouge et noir. Au match aller, le SRFC n'était pas parvenu à renverser la tendance en s'inclinant 2 buts à 1 à Varsovie, malgré une deuxième période plus aboutie.

Stade Rennais : Flavien Tait de retour dans le groupe

À Varsovie, Bruno Genesio avait opté pour une charnière centrale inédite, composée de Warmed Omari et Jeanuël Belocian, laissant sur le banc Arthur Theate et Joe Rodon. Un jeune duo également reconduit face à Clermont dimanche, et que l'on pourrait bien retrouver face au Shakhtar, jeudi. "Le risque existe toujours quand vous lancez des jeunes, il est assumé. Mes décisions sont réfléchies. J’étais satisfait de leur comportement après Varsovie. Ça a été confirmé dans le match de Clermont. Mon métier est de faire des choix", a rappelé Bruno Genesio en conférence de presse ce mercredi.

Autre incertitude, elle concernait la présence ou non de Flavien Tait dans le groupe. Bruno Genesio a confirmé qu'il sera bien de retour et n'a pas manqué d'exprimer son agacement au sujet des rumeurs sorties à l'égard du joueur, l'associant à la femme de Lovro Majer. "Flavien Tait est dans le groupe. C’est très grave ce qui s’est passé. Le tweet relayé après le match, c’est très grave. C’était un choix sportif uniquement, juste sur ce match."

Bruno Genesio devra composer sans son capitaine Hamari Traoré, blessé au mollet, et son vice-capitaine, Benjamin Bourigeaud, suspendu pour la rencontre, sans mettre de côté l'absence d'autres joueurs cadres, comme Martin Terrier ou encore Xeka. "C’est dans ces moments-là que l’on voit la force d’un groupe, faire face quand des joueurs importants sont absents."

220 réfugiés ukrainiens invités au Roazhon Park

Après la défaite à Varsovie et une nette domination du Shakhtar, notamment en première période où le Stade Rennais a livré une prestation totalement naïve, Florian Maurice s'était néanmoins voulu rassurant. "Evidemment la défaite est toujours difficile. Maintenant je pense qu’il y a des choses très positives par rapport aux autres rencontres perdues ces derniers temps. On sent une équipe en manque de confiance. Ce que je veux retenir, c’est ce qu’elle a montré en deuxième mi-temps."

Comme lors de la phase de poules contre le Dynamo Kiev, le Stade Rennais a décidé d'inviter 220 réfugiés ukrainiens, en soutien au peuple ukrainien. Par ailleurs, les partenaires du club breton ont également récolté 100 000€ afin de financer l'achat d'une ambulance qu'ils remettront aux dirigeants ukrainiens jeudi soir.