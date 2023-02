ASSE Mercato : C'est confirmé, un indésirable bientôt de retour

Publié par Ange A. le 24 février 2023 à 06:07

L’ ASSE va accueillir un de ses indésirables parti lors du dernier mercato d’hiver. Le défenseur central vit un calvaire en National.

L’AS Saint-Étienne a profité du dernier mercato pour effectuer un réaménagement au niveau de l’effectif de Laurent Batlles. L’ ASSE a signé sept renforts lors de cette dernière fenêtre des transferts. Laquelle a également vu certains éléments quitter le Forez. Il s’agit notamment d’Abdoulaye Bakayoko. En manque de temps de jeu chez les Verts, le défenseur central va terminer la saison un cran en dessous. Il est prêté pour le reste de la saison sans option d’achat au Puy Foot. Seulement, la pige du défenseur encore sous contrat avec l’ ASSE n’est pas celle escomptée avec le pensionnaire de National. Il n’a disputé qu’une seule rencontre (45 minutes) avec Le Puy. Depuis, il n’a plus été convoqué par Roland Vieira. L’entraîneur du club ponot a d’ailleurs déjà scellé l’avenir de Bakayoko. Celui-ci va s’écrire loin de son groupe professionnel.

ASSE Mercato : Le sort d’Abdoulaye Bakayoko déjà scellé au Puy

Le coach du Puy Foot est loin d’être ravi par le comportement d’Abdoulaye Bakayoko. Raison pour laquelle il a décidé de lui infliger une sanction disciplinaire. Le défenseur prêté par Saint-Étienne ne devrait plus revoir avec le groupe professionnel. Il a été relégué avec la réserve de l’actuel 15e de National. Roland Vieira en a dit plus sur la sanction infligée au défenseur stéphanois. « Il faut respecter le club et le groupe. Le demande beaucoup aux joueurs, je suis très exigeant avec eux et s’il y en a un qui rentre dans là-dedans je préfère ne pas travailler avec », a assuré le coach ponotselon les propos rapportés par le journal Le Progrès.

Selon L’Éveil, Roland Vieira reproche surtout à Abdoulaye Bakayoko son manque de professionnalisme. Le défenseur débarqué de l’ ASSE aurait oublié ses chaussures au premier entraînement et serait arrivé en retard au second. Suffisant pour sceller son sort avec Le Puy.