ASSE Mercato : Officiel, Saint-Etienne arrache la signature d'une pépite

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 16:37

La signature d’une pépite à l’ ASSE est désormais officielle. Le club l’a annoncé ce vendredi. Il s’agit d’un joueur offensif, talentueux et prometteur.

L’ ASSE a convaincu Yanis Lhéry (19 ans) de poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Il a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne, ce vendredi. Le jeune attaquant s’est engagé avec les Verts pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’à fin juin 2025.

Grâce à ses performances avec la réserve, Yanis Lhéry a fait des apparitions dans le groupe professionnel stéphanois la saison dernière. Il avait fait sa première apparition en Ligue 1 face à Dijon. La pépite de l’ ASSE avait bouclé la saison avec cinq rencontres au compteur dans l’élite. L’été dernier, il était présent dans le groupe de Laurent Batlles lors de la préparation estivale. Et sa progression n’a pas échappé à l’entraîneur des Verts. D’où cette signature de Yanis Lhéry chez les professionnels.

ASSE Mercato : Yanis Lhéry, « je dois encore franchir des paliers »

Le néo-pro a livré ses premières impressions à la suite de sa promotion. « C'est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Je remercie tout mon entourage et mes éducateurs du Centre de formation qui m'ont permis d'atteindre ce premier objectif », a-t-il déclaré, avant de dévoiler son objectif : « Je suis conscient que le chemin est encore long et qu'il me reste encore beaucoup de travail et de nombreux paliers à passer, pour prétendre jouer à Geoffroy-Guichard un jour. »

Pour rappel, Yanis Lhéry a intégré l’académie du club du Forez en 2018, en provenance du FC Montfermeil, club partenaire de l’ ASSE. Découvert en Île-de-France grâce à son talent, il a fait partie de la promotion 2003 de l’INF Clairefontaine. Désormais à la disposition de Laurent Batlles, le natif de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) est un renfort pour le coach, surtout en l'absence de Gaëtan Charbonnier.