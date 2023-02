ASSE : Le verdict tombe pour Gaëtan Charbonnier à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 13 février 2023 à 14:06

L’ ASSE a certes pris les trois points face à Dijon, mais a perdu deux joueurs, samedi, dont Gaëtan Charbonnier. Le verdict vient de tomber.

Lors de la 23e journée de Ligue 2, l’ ASSE a dominé Dijon (2-0) avec deux buts inscrits par Jean-Philippe Krasso (12e) et Benjamin Bouchouari (39e). Grâce à ce succès, l’AS Saint-Etienne a fait un bond de la 18e la 16e place et sort ainsi de la zone rouge de relégation. Une grosse bouffée d’oxygène pour Laurent Batlles et ses joueurs, et surtout la direction du club, qui a investi dans le mercato hivernal pour renforcer l’ ASSE.

En parlant de mercato, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Gaëtan Charbonnier, l’un des sept nouveaux joueurs recrutés cet hiver. Touché au genou lors du match contre les Dijonnais, il est sorti du terrain peu avant l’heure de jeu (28e) et remplacé par Ibrahima Wadji. L’avant-centre recruté à l’AJ Auxerre en tant que joker avait même été l’auteur de la passe décisive sur le premier but de l’ ASSE.

ASSE : Gaëtan Charbonnier victime d'une rupture du ligament croisé antérieur

Deux jours après sa blessure, Gaëtan Charbonnier est situé sur son sort. Il est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Sa saison est donc terminée comme l’a officialisé le club dans un communiqué médical, ce lundi : « Gaëtan Charbonnier, victime d'une blessure ce samedi lors du succès face à Dijon (2-0), présente une entorse grave du genou droit. Les examens passés ce lundi ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé antérieur.

L'AS Saint-Étienne a le regret d'annoncer que la saison de son numéro 10 est d'ores et déjà terminée, lui qui avait trouvé le chemin des filets à trois reprises en seulement six rencontres. Le club apporte tout son soutien à Gaëtan Charbonnier et lui souhaite un prompt rétablissement. » Pour rappel, Gaëtan Charbonnier a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matches disputés en Ligue 2 sous le maillot de l' ASSE.