PSG : Les stats folles de Messi et Mbappé sans Neymar

Publié par Jules le 27 février 2023 à 14:23

Victime d'une entorse à la cheville, Neymar va manquer plusieurs matchs avec le PSG, ce qui n'empêche pas Lionel Messi et Kylian Mbappé de briller.

Hier soir, alors que le PSG affrontait l'OM au Vélodrome, Christophe Galtier devait faire sans un attaquant très important de son effectif, puisque Neymar est toujours blessé à la cheville. Une absence qui n'a cependant pas empêché Lionel Messi et Kylian Mbappé, ses deux compères d'attaque, de livrer un récital offensif contre l'Olympique de Marseille, afin de permettre à leur équipe de s'incliner sur le score large de 3 buts à 0, sur la pelouse du rival marseillais.

Hier soir, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont chacun soigné leurs statistiques. Le premier s'est offert un but et 2 passes décisives, alors que le second a fait l'inverse, en inscrivant un doublé, et en délivrant une passe décisive à son coéquipier argentin. En plus de cela, le natif de Bondy a égalisé le record du nombre de buts avec les couleurs du Paris SG (300), qui était détenu, jusque-là, par Edinson Cavani. Une soirée parfaite pour les deux hommes, malgré l'absence du Brésilien face à l' OM.

PSG : Messi et Mbappé, l'entente parfaite au Paris SG

Malgré l'excellent début de saison de Neymar en Ligue 1, l'absence du Brésilien ne s'est pas trop fait sentir à Marseille hier soir. Auteur de 13 buts et 11 passes décisives depuis le mois d'août en championnat, l'ancien attaquant du Barça ne semble pas manquer à ses coéquipiers. Une statistique vient d'ailleurs appuyer ce point puisque le PSG n'a perdu aucun des 13 matches disputés avec Lionel Messi et Kylian Mbappé sur la pelouse sans Neymar (12v, 1n). Un chiffre qui pourrait faire mal à l'attaquant brésilien.

Plus que cela, Neymar semble être un frein à la complicité de Mbappé et de Messi au PSG cette saison. En effet, lors des 8 dernières fois où les deux hommes ont été impliqués, ensemble, sur un but, le Brésilien n'était pas sur la pelouse. Hasard ou pas, le duo entre le Français et l'Argentin semble, en tout cas, porter ses fruits au Paris SG.