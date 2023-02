PSG : Christophe Galtier reçoit une demande spéciale après Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2023 à 17:23

Au lendemain de la victoire du PSG face à l’OM, dimanche soir au Vélodrome, Christophe Galtier a reçu un important conseil pour la suite de la saison.

En clôture de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a humilié l’Olympique de Marseille (3-0) au Vélodrome hier soir. Privée de Neymar, blessé à la cheville et indisponible pour plusieurs semaines, le PSG a produit du jeu et a su se montrer solidaire sur le terrain face aux Olympiens qui les avaient éliminé de la Coupe de France en début du mois de février.

Pour Daniel Riolo, c’est l’absence de Neymar qui a équilibré le groupe de Christophe Galtier sur la Canebière. Le consultant de RMC Sport recommande donc à l’entraîneur des Rouge et Bleu de laisser l’attaquant brésilien sur le banc pour les prochaines rencontres.

« Galtier se rattrapera dans les jours à venir lorsqu'il annoncera qu'il a compris ce qu'il s'est passé face à l'OM. Il sera très fort. Je n'exclus pas que, perdu pour perdu, en sachant la pression qu'il y a au PSG et le fait qu'il ait mal vécu ce début d'année difficile pour lui, s'il surmonte et garde le crédit pour jouer le Bayern, Galtier montre qu'il est à la dimension du PSG et qu'il mette Neymar sur le banc », a déclaré DanielRiolo sur les ondes du média sportif. Surtout que l’attaque à trois têtes a montré ses limites.

PSG : Christophe Galtier va-t-il oser casser la MNM ?

Repassé à un système à trois défenseurs sans Neymar, Christophe Galtier a-t-il trouvé la solution pour l’équilibre du Paris Saint-Germain avant le déplacement du 8 mars sur la pelouse du Bayern Munich ? Daniel Riolo conseille à Christophe Galtier de franchir le pas en brisant la MNM pour la suite de la saison.

« De toute façon, on ne découvre rien. On sait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait depuis toujours. Tous les techniciens le disent. Tous convenaient que ce n'était pas la bonne solution mais qu'ils ne peuvent pas se libérer de ça. Il faut que Galtier, qui a le couteau sous la gorge, dise à Neymar : 'Monsieur, votre place est sur le banc », a expliqué le journaliste.