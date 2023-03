PSG Mercato : Une cible snobe le Paris SG pour le Barça

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 08:27

Alors que le PSG veut se renforcer cet été, le club explore de nombreuses pistes, mais a de la concurrence sur plusieurs de ses dossiers sur le mercato.

Plusieurs cadres pourraient quitter le PSG dès cet été, notamment en attaque. En effet, Lionel Messi et Neymar semblent se rapprocher d'un départ dans les prochains mois, alors que l'avenir de Kylian Mbappé au Paris SG est toujours aussi incertain. Pour pallier un éventuel départ de l'une de ses stars, le Paris Saint-Germain pourrait tenter de s'offrir un attaquant de grande classe. Depuis plusieurs semaines, le nom de Marcus Rashford circule au sein du club francilien en vue du prochain mercato estival.

Néanmoins, la piste menant à l'international anglais est loin d'être évidente à conclure pour les Parisiens qui doivent donc multiplier les options afin d'être certains de pouvoir se renforcer en attaque dès le mois de juillet prochain. Ainsi, le PSG serait également intéressé à Bernardo Silva, mais aussi à Vitor Roque, pépite brésilienne de 18 ans, qui brille avec l'Athletico Paranaense malgré son très jeune âge. Cependant, le jeune attaquant pourrait échapper au Paris SG pour rejoindre le FC Barcelone.

PSG Mercato : Vitor Roque donne sa préférence au Barça

Dans un entretien accordé à Sport, Vitor Roque a clarifié ses ambitions pour le futur, et se voit bien porter le maillot du FC Barcelone durant les prochaines saisons. "Je pense que oui, je me sens prêt à jouer pour le Barça, mais je dois être humble pour que tout se passe bien. Pour cette raison, je parle toujours de travailler et de rendre grâce à Dieu, ce qui me rend différent. Si finir par aller au Barça se concrétise, ce sera une grande joie pour ma famille et pour moi." Un coup dur pour le PSG qui risque d'avoir du mal à concrétiser ce dossier.

Avec cette nouvelle déclaration, le PSG va sans doute devoir se faire une raison et abandonner la piste menant à Vitor Roque. Ainsi, le Paris SG va devoir explorer de nouvelles pistes pour tenter de recruter un jeune attaquant à fort potentiel durant le prochain mercato estival.