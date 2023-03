OL : Laurent Blanc pousse un coup de gueule après Grenoble

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 13:40

L’ OL s’est qualifié en demi-finale de Coupe de France en sortant Grenoble. Mais Laurent Blanc a poussé un coup de gueule après la rencontre.

L’ OL a fait un grand pas vers la finale en Coupe de France, mardi, en éliminant Grenoble (2-1), au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais a plié le match en première période, en menant (2-0) au bout de 38 minutes. Le club de Ligue 2 a réussi à réduire le score, mais les Gones ont préservé leur résultat.

Bien que qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France, Laurent Blanc n’a pas été satisfait de la prestation de ses joueurs face à GF38. « Rien ne sera jamais facile pour nous cette saison. Même si on a du déchet, on marque deux buts […]. À un moment, on peut faire 3-0, et puis on leur donne le but avec cette passe de Maxence (Caqueret) qui remet en jeu l’adversaire », a-t-il déploré.

OL : Laurent Blanc veut aller jusqu'au Stade de France

Largué dans la lutte en Ligue 1 pour les places européennes, l’ OL (9e) joue la Coupe de France à fond, pour aller jusqu’en finale au Stade de France. L’objectif du club rhodanien est de remporter le trophée national et ainsi se qualifier directement pour la phase de poules de Ligue Europa en 2023-2024.

Laurent Blanc contient certes sa joie, mais reste focus sur la Coupe. « L'essentiel est fait et tout le monde est content de cela, je pense que la qualification de l' OL n'est pas imméritée. Il reste quand même un petit étage avant d'aller au Stade de France. Mais en demi-finales, tout le monde y pense. »

Qualifié pour les demi-finales, l’ OL connaîtra son adversaire lors du tirage au sort prévu jeudi soir à 20h50. Le club rhodanien pourrait tomber sur une équipe de Ligue 1, car le RC Lens, le FC Nantes, l’OM et Toulouse sont toujours en course et jouent leurs quarts de finale ce mercredi.