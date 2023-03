ASSE : Des concurrents de Saint-Etienne optimistes pour les Verts

Publié par ALEXIS le 01 mars 2023 à 15:27

Sortie de la zone rouge, l’ ASSE est toujours menacée de relégation. Pour certains concurrents des Verts, ils sont partis pour se maintenir.

L’ ASSE n’est plus la lanterne rouge de la Ligue 2 grâce à sa remontée qui a débuté en 2023. Elle est sortie de la zone dangereuse et poursuit sa remontée au classement. Grâce à ses quatre victoires consécutives en championnat, l’AS Saint-Etienne a pris 7 points d’avance sur le premier club relégable qui est Dijon FCO.

Cependant, la situation de l' ASSE est encore fragile, car il reste 13 journées, soit 39 points en jeu. Tous les bouleversements sont encore possibles, surtout que les clubs engagés dans la course au maintien se tiennent à peu de points. Entre l’ ASSE (15e) et Rodez AF (20e), seulement 8 points les sépare.

ASSE : Daniel Congré et Romain Thomas voient Saint-Etienne déjà sauvée

Il faut toutefois reconnaître que l' ASSE a un avantage sur ses concurrents, vu le mercato hivernal réussi. Interrogés dans le débrief de la Ligue 2 sur RMC Sport, Daniel Congré de Dijon FCO et Romain Thomas du SM Caen pensent que l’ ASSE est mieux armée, grâce à son recrutement, pour assurer son maintien à l’issue de la saison.

« Je pense que Saint-Étienne est tiré d'affaire. Ils ont fait un sacré recrutement cet été et cet hiver. Ils ont une belle profondeur de banc, même s'ils ont une grosse blessure avec Gaëtan Charbonnier. Ils sont armés. Par rapport à leurs qualités, je pense qu'ils vont remonter assez rapidement », a confié le défenseur de Dijon.

Romain Thomas est lui aussi impressionné par le recrutement réalisé par Saint-Etienne cet hiver. Il estime qu'avec les nouveaux joueurs plus expérimentés, les Verts sont plus renforcés. « Avec le recrutement fait à Noël, franchement c'était fou […]. Ils ont recruté des joueurs avec de l'expérience. Pour moi, ils vont se maintenir tranquillement. »